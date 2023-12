HONOR Pad 9 to niezły tablet o znajomej urodzie

HONOR, który w 2023 roku wrócił na polski rynek, właśnie zaprezentował nowe urządzenie o nieco większych gabarytach niż smartfon. Jeżeli patrząc na model Pad 9 wydaje Wam się, że to kolejny tablet-bliźniak, to… tym razem nie trafiliście.

Tablet ze środka stawki

W jakiej lidze planuje grać HONOR Pad 9? Rzut oka na układ mobilny i wiadomo, że urządzenie chce zaskarbić sobie sympatię osób, które czują, że wybór czegoś pomiędzy flagowym a budżetowym sprzętem to najlepsza opcja. Firma postawiła bowiem na chipset Snapdragon 6 Gen 1, który gości w konstrukcjach ze środkowej półki.

HONOR Pad 9 (fot. producenta)

W tym przypadku układ mobilny może pracować maksymalnie z aż 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że tablet HONORA korzysta z autorskiej nakładki MagicOS 7.2, bazującej na Androidzie 13. Co się tyczy zastosowanego ogniwa – pojemność akumulatora sięga 8300 mAh, a gdyby ktoś potrzebował szybko uzupełnić zapas energii, może wykorzystać do tego szybkie ładowanie o maksymalnej mocy 35 W.

Na froncie urządzenia zamontowano natomiast 12,1-calowy ekran LCD z matowym wykończeniem, który można obsługiwać rysikiem Magic-Pencil 3 (sprzedawanym osobno). Rozdzielczość wyświetlacza to 2560×1600 pikseli, a jego maksymalna jasność – 550 nitów.

HONOR Pad 9 (fot. producenta)

HONOR, nie OPPO

Jeśli zaś chodzi aparaty, to Pad 9 ma na tyle 13 Mpix sensor z opcją nagrywania materiałów w 4K. Przód należy natomiast do kamerki 8 Mpix z maksymalną rozdzielczością nagrywania 1080p. Choć wymieniona do tej pory część specyfikacji powinna rozwiać Wasze wątpliwości, to dla pewności napiszę to bezpośrednio. HONOR Pad 9 może i wygląda z daleka jak OPPO Pad 2 czy OnePlus Pad, ale to zupełnie inne urządzenie. Wychodzi po prostu na to, że chińskim projektantom spodobało się stosowanie okrągłej wyspy na aparat pośrodku panelu tylnego urządzenia.

Na pokład tabletu trafiły również moduł Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwa mikrofony oraz zestaw 8 głośników wspierany technologią HONOR Histen Sound. Konstrukcja mierzy 278,27×180,11×6,96 mm i waży 555 gramów.

Cena, dostępność

HONOR Pad 9 póki co trafił do sprzedaży w Chinach. Wersję 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej wyceniono w oficjalnym sklepie na 1499 juanów (równowartość ~840 złotych), natomiast warianty 12/256 GB i 12/512 GB kolejno na 1999 i 2199 juanów (~1100 złotych i ~1220 złotych). Nie wiadomo, czy urządzenie trafi do Polski, ale kto wie – może producent z chęcią rozszerzy swoje portfolio nad Wisłą o tablety.