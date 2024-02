Dobry tablet do 1000 złotych? Wbrew pozorom wybór nie jest mały

Dobry tablet do 1000 złotych. Hmm… czy to w ogóle możliwe, by za tysiaka kupić przyzwoity sprzęt? Odpowiedź na to pytanie jest na szczęście twierdząca, choć ostatecznie wiele zależy od tego, czego konkretnie oczekujemy. Jeśli szukasz urządzenia do zwykłych, codziennych zastosowań, możesz się pozytywnie zaskoczyć tym, co oferują obecnie najlepsze tablety do 1000 złotych.

Jaki tablet do 1000 złotych warto kupić w 2024 roku?

Na przestrzeni ostatnich lat rynek tabletów nieco przyhamował, ale wciąż istnieje niemała grupa producentów, którzy wierzą w te urządzenia i regularnie aktualizują swoje portfolio o nowe modele. Najgłośniej jest, rzecz jasna, o topowych produktach, które nierzadko nawet kilkakrotnie przekraczają budżet założony w tym rankingu, ale w kategorii „do 1000 złotych” również można znaleźć kilka interesujących propozycji.

Urządzeniami z tej półki cenowej szczególnie mogą zainteresować się osoby, które chciałyby sobie poczytać artykuły, pouczyć się czegoś nowego, pooglądać filmy czy poprzewijać tablice na portalach społecznościowych niezależnie od miejsca, w jakim się znajdują, ale laptopy są dla nich za mało poręczne, a smartfony mają za małe ekrany.

W tym zestawieniu przedstawiam 5 modeli, które – moim zdaniem – stanowią optymalny wybór w 2024 roku.

Czego można oczekiwać od tabletu za tysiaka?

Nie oszukujmy się – 1000 złotych to niewielki budżet, gdy chcesz kupić tablet. Może jednak okazać się w zupełności wystarczający, o ile tylko Twoje wymagania nie są przesadnie duże. Jeżeli szukasz urządzenia do podstawowych zadań: czytania artykułów w internecie, oglądania filmów i seriali czy zdobywania wiedzy po szkole lub pracy, to jesteś w stanie znaleźć dla siebie coś ciekawego.

Czas na konkrety. Za dobry tablet do 1000 złotych w 2024 roku należy uznać taki, który ma na pokładzie co najmniej 4 GB pamięci RAM i oddaje do Twojej dyspozycji minimum 64 GB na pliki. Jego sercem jest zaś ośmiordzeniowy procesor klasy MediaTek Helio G80 czy Qualcomm Snapdragon 680. Możesz liczyć też na akumulator o pojemności 5000 mAh lub większej, zapewniający ok. 10 godzin działania, zanim skończy się w nim energia.

W zależności od preferencji możesz wybrać 9-, 10- lub 11-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości – w sam raz do codziennych zastosowań i oglądania wideo. Przeważnie towarzyszyć będą mu też głośniki stereo, a – gdy potrzebujesz prywatności – zawsze możesz podłączyć słuchawki bezprzewodowe lub na „kabelku” (nie tylko przez USB typu C – mini jack to wciąż standard w tych urządzeniach).

Jeżeli masz większe oczekiwania, rozważ zwiększenie budżetu. Jeśli jednak taka specyfikacja Ci odpowiada, już teraz rzuć okiem na poniższe propozycje.

Zaczynajmy!

Lenovo Tab M9 – najlepszy tablet wśród tych najtańszych

Choć w tym rankingu górna granica została ustawiona na poziomie 1000 złotych, to bez wątpienia nie brakuje osób, które chciałyby wydać mniej. Co więc wybrać, gdy chce się kupić możliwie najtańszy tablet, ale taki, który zaoferuje przyzwoitą jakość i niemałe możliwości? Moja propozycja to Lenovo Tab M9 w wersji z 4 GB pamięci RAM i 64 GB na pliki.

To mały i tani tablet do oglądania filmów i przeglądania stron internetowych. W takich zwykłych, codziennych zastosowaniach, sprawdza się po prostu najlepiej. Ma 9-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1340 x 800 pikseli, co może nie jest spełnieniem marzeń, ale nie mówimy teraz o kwotach, które mogłyby na to pozwolić. W każdym razie szczegółowość obrazu powinna być wystarczająco dobra dla większości osób, a i kąty widzenia – za sprawą panelu IPS – zdadzą egzamin w rozmaitych sytuacjach.

Podczas oglądania filmów docenisz też głośniki stereo (z Dolby Atmos), a jeśli seans przypadnie akurat w miejscu publicznym, to zawsze możesz podłączyć słuchawki, wykorzystując mini jacka, port USB typu C lub łączność Bluetooth. Przy czym korzystanie z niego poza domem może być nieco kłopotliwe, ponieważ opisywany model z internetem połączy się tylko za pośrednictwem Wi-Fi.

Lenovo Tab M9 nie jest może demonem wydajności, ale jego 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G80 jak najbardziej daje radę. Plusem tego modelu niewątpliwie jest też wysoka mobilność. Niewielkie wymiary i waga poniżej 350 gramów pozytywnie wpływają na komfort noszenia, a akumulator o pojemności 5100 mAh pozwala korzystać z urządzenia nawet przez 13 godzin między jednym ładowaniem a drugim.

Najważniejsze cechy tabletu Lenovo Tab M9 (TB310FU / ZAC30194PL):

przekątna ekranu: 9 cali

rozdzielczość: 1340 x 800 pikseli

typ wyświetlacza: IPS

głośniki: tak, stereo (z Dolby Atmos)

pamięć: 4 GB RAM + 64 GB

procesor: 8-rdzeniowy MediaTek Helio G80

akumulator: 5100 mAh

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1

wymiary: 215 x 136 x 8 mm

waga: 344 g

cena: ok. 600 złotych

Samsung Galaxy Tab A9 – mały tablet do nauki i zabawy poza domem

Jeśli Twoim marzeniem jest mały tablet do 1000 złotych, ale oczekujesz od niego możliwości korzystania z internetu LTE, rzuć okiem na model Samsung Galaxy Tab A9. Dla ścisłości dodam, że jego ekran jest nawet nieco mniejszy niż we wcześniej wspomnianym urządzeniu – ma konkretnie przekątną 8,7 cala, zachowuje jednak tę samą rozdzielczość.

Propozycja Samsunga przykuwa wzrok już samą swoją stylistyką, którą można by określić połączeniem klasyki z nowoczesnością. Wewnątrz obudowy znalazło się miejsce dla 8-rdzeniowego procesora, 4 GB pamięci RAM, 64 GB na pliki i akumulatora o pojemności 5100 mAh. Ten ostatni sprawia, że możesz liczyć nawet na kilkanaście godzin pracy, a gdy zabraknie energii, możesz skorzystać z ładowania z mocą 15 W (szału nie ma, ale dobre i to).

Zastosowane podzespoły sprawiają, że na komfortowe działanie możesz liczyć raczej w tych podstawowych zastosowaniach, takich jak oglądanie filmów, przeglądanie internetu czy korzystanie z mediów społecznościowych. Galaxy Tab A9 ma się sprawdzić również podczas pracy i nauki – w tym przypadku przydatna może okazać się funkcja wyświetlania na ekranie dwóch aplikacji równocześnie. Brzmi jak dobry tablet na studia.

Głośniki stereo z obsługą formatu Dolby Atmos, łączność Wi-Fi, Bluetooth, USB i mini jack oraz pakiet podstawowych funkcji zabezpieczających Samsung Galaxy stanowią dopełnienie całości w kontekście specyfikacji tego urządzenia.

Najważniejsze cechy tabletu Samsung Galaxy Tab A9 (SM-X115NZAAEUE):

przekątna ekranu: 8,7 cala

rozdzielczość: 1340 x 800 pikseli

typ wyświetlacza: TFT

głośniki: tak, stereo (z Dolby Atmos)

pamięć: 4 GB RAM + 64 GB

procesor: 8-rdzeniowy ARM Cortex-A55

akumulator: 5100 mAh

łączność bezprzewodowa: LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3

wymiary: 211 x 125 x 8 mm

waga: 332 g

cena: ok. 900 złotych

Huawei MatePad SE – ponad 10-calowy tablet z LTE

Przejdźmy tymczasem do urządzeń w nieco większym rozmiarze. Kategorię otwiera Huawei MatePad SE, który (podobnie jak wcześniej wspomniany Samsung Galaxy Tab A9) umożliwia nawiązywanie łączności z internetem nie tylko przez Wi-Fi, ale też z wykorzystaniem łączności komórkowej (LTE). Dla wielu osób może być wygodniejszy, ponieważ oddaje do dyspozycji 10,4-calowy wyświetlacz.

Taki ekran to mniejsza poręczność, ale też większa przestrzeń robocza. Szczególnie że MatePad SE może pochwalić się zarówno większą przekątną, jak i wyższą rozdzielczością. Konkretnie mówimy tu o 2000 x 1200 pikseli. Producent chwali się też technologiami i certyfikatami potwierdzającymi przyjazność dla oczu.

MatePad SE (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Sercem urządzenia jest wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 680, któremu towarzyszą 4 GB pamięci RAM i 64 GB na pliki. Akumulator (po raz kolejny w tym rankingu) ma 5100 mAh i, według firmy Huawei, wystarczy na 8,5 godziny oglądania filmów (nieco krócej, ale pamiętaj o większym ekranie). Podczas seansów duże znaczenie może mieć wysoka rozdzielczość obrazu, ale też wirtualny dźwięk przestrzenny wydobywający się z głośników stereo.

Za jedyny poważniejszy minus można by uznać brak sklepu Google Play, co może sprawiać, że Twoje ulubione aplikacje nie będą dostępne. Trzeba jednak w tym miejscu oddać, że Huawei troszczy się o swoich użytkowników i jego platforma AppGalery wzbogaciła się o mnóstwo programów na przestrzeni ostatnich miesięcy. Te najpopularniejsze zaś są tam dostępne od dawna.

Najważniejsze cechy tabletu Huawei MatePad SE (53013NBC):

przekątna ekranu: 10,4 cala

rozdzielczość: 2000 x 1200 pikseli

typ wyświetlacza: IPS

głośniki: tak, stereo

pamięć: 4 GB RAM + 64 GB

procesor: 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 680

akumulator: 5100 mAh

łączność bezprzewodowa: LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

wymiary: 247 x 157 x 7,9 mm

waga: 440 g

cena: ok. 900 złotych

MatePad SE (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Redmi Pad SE – najlepsza specyfikacja do 1000 złotych

Czy jest to najlepszy tablet do 1000 złotych? Cóż, każdy model w tym rankingu z tego lub innego powodu zasługuje na takie określenie. Czego by jednak o nim nie mówić, Redmi Pad SE niewątpliwie ma najlepszą specyfikację w tej kategorii cenowej. Przede wszystkim imponuje swoją pamięcią: ma na pokładzie aż 8 GB RAM (choć starszego typu, DDR4), a na wypełnienie plikami czeka magazyn o pojemności 256 GB.

Propozycja z grupy Xiaomi ma również niezły procesor (to ten sam Snapdragon 680, który napędza też wspomnianego wcześniej MatePada), a jego duży, 11-calowy wyświetlacz, ma rozdzielczość Full HD+ i odświeżanie 90 Hz, więc i pod tym względem trudno mieć jakieś zastrzeżenia. Więcej niż poprawnie wypada także zestaw 4 głośników (ze wsparciem dla Dolby Atmos i Hi-Res Audio).

Po stronie plusów tego modelu z pewnością należałoby też zapisać akumulator, którego pojemność wynosi 8000 mAh. Niestety, ładowanie z maksymalną mocą 10 W sprawia, że uzupełnianie energii może spokojnie zająć kilka godzin. No ale coś za coś.

Choć jest duży i ma obudowę z aluminium, Redmi Pad SE waży mniej niż pół kilograma – to kolejny atut. Sprzyja to przenoszeniu go z miejsca na miejsce i oddawaniu się pracy, nauce lub rozrywce, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Kłopotliwe w tym kontekście może być jedynie nawiązywanie połączenia z siecią – jest to bowiem, niestety, kolejny sprzęt pozbawiony modemu LTE.

Najważniejsze cechy tabletu Redmi Pad SE (8/256GB Wi-Fi):

przekątna ekranu: 11 cali

rozdzielczość: 1920 x 1200 pikseli

typ wyświetlacza: LCD

głośniki: tak, stereo (z Dolby Atmos)

pamięć: 8 GB RAM + 256 GB

procesor: 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 680

akumulator: 8000 mAh

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth 5.0

wymiary: 256 x 167 x 7,4 mm

waga: 478 g

cena: ok. 1000 złotych

Redmi Pad SE (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

TCL NXTPAPER 11 – duży, 11-calowy tablet z ekranem jak papier

Zestawienie zamyka jeszcze jeden 11-calowiec. Konkretnie jest to TCL NXTPAPER 11, który powinien Cię zainteresować, jeśli tabletu potrzebujesz przede wszystkim do czytania tych lub innych treści.

Jego charakterystyczną cechą jest wyświetlacz z technologią NXTPAPER 2.0 imitującą papier. Taki ekran mniej męczy wzrok i jest przyjazny dla oczu, chociażby za sprawą harmonijnych odcieni kolorów. Wysoka jasność (500 nitów) pozwala też komfortowo oddawać się lekturze w pełnym słońcu, a automatycznie dostosowywana temperatura barwowa sprzyja czytaniu po zmroku.

Wyświetlacz (który przy okazji cechuje się również wysoką rozdzielczością) nie jest jedynym atutem tabletu NXTPAPER 11. Producent postarał się również o pojemny akumulator (8000 mAh), zapewniający ponad 10 godzin oglądania filmów między ładowaniami, niezłe głośniki stereo oraz szybkie Wi-Fi (niestety, brakuje LTE).

Jeśli chodzi o pamięć, to mamy tu 4 GB RAM i 128 GB na pliki. Z kolei moc obliczeniową zapewnia procesor MediaTek Helio P60T – wystarcza jej do przeglądania stron internetowych, czytania e-booków czy oglądania filmów, ale podczas intensywniejszych zadań da się odczuć, że układ łapie zadyszkę. Nawet pomimo tego jednak trzeba firmie TCL oddać, że przygotowała kawał świetnego sprzętu. Złego słowa nie można powiedzieć też o konstrukcji – ani w kontekście estetyki, ani jakości wykonania.

Najważniejsze cechy tabletu TCL NXTPAPER 11 (4/128GB Wi-Fi):

przekątna ekranu: 11 cali

rozdzielczość: 2000 x 1200 pikseli (z NXTPAPER 2.0)

typ wyświetlacza: IPS

głośniki: tak, stereo (z Dolby Atmos)

pamięć: 4 GB RAM + 128 GB

procesor: 8-rdzeniowy MediaTek Helio P60T

akumulator: 8000 mAh

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

wymiary: 259 x 164 x 6,9 mm

waga: 462 g

cena: ok. 1000 złotych

Dobry i tani tablet? To nie muszą być dwa różne urządzenia

Modele w tym rankingu pokazują dość wyraźnie, że dobry i tani tablet to wcale nie muszą być dwa różne urządzenia. Nie wydając fortuny, jesteśmy dziś w stanie kupić przenośny komputer z dobrym ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości, z podzespołami gwarantującymi płynne działanie podstawowych aplikacji i akumulatorem, który nie wyczerpie się nagle po kilku godzinach zabawy lub nauki.

Jeśli nie masz większych wymagań, wybór któregokolwiek z tych urządzeń może okazać się strzałem w dziesiątkę.