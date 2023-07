Paczkę z AliExpress odbierzesz w 5 dni od złożenia zamówienia!

Choć na AliExpress możemy znaleźć różne produkty taniej niż u rodzimej konkurencji, to stosunkowo długi czas oczekiwania może przyprawić te mniej cierpliwe osoby o konkretny ból głowy. To się może jednak skończyć! Cainiao Group wprowadza bowiem program, w ramach którego klienci spoza Chin dostaną swoje paczki znacznie szybciej. Na ten moment mowa o 5 dniach, jednak w przyszłości ten czas może się jeszcze skrócić…

Czym jest Cainiao Group?

Podmiotem zależnym od Alibaba Group, choć taka definicja najpewniej niewiele Wam powie. Maksymalnie upraszczając więc tę sprawę, przyjmijmy, iż jest to firma odpowiedzialna za logistykę sklepów Alibaba oraz AliExpress. Wszystkie zamówienia tam złożone są następnie transportowane do klientów właśnie przez nich lub ich partnerów. W naszym kraju współpracę z Cainiao podpisała Poczta Polska, dlatego też wszelkie przedmioty z AliExpress dostarczają nam pracownicy tejże organizacji.

Ewentualnie zostawiają nam awizo, żebyśmy sami się przeszli do wspaniałego gmachu pocztowego. Następnie postali w kolejce i z uśmiechem na ustach odebrali naszą paczkę. Poczta naprawdę dba o nasze zdrowie! ;) No dobrze, koniec ze złośliwościami oraz tłumaczeniem kto jest kim, przejdźmy do kwestii istotnych.

Wpierw były automaty paczkowe AliExpress, teraz obietnica dostarczenia towaru w ciągu 5 dni roboczych. Czym jeszcze zaskoczy nas chiński gigant…? (fot. Wiadomości Handlowe)

Paczka z AliExpress w 5 dni u odbiorcy

CEO Cainiao, Wan Lin, stwierdził na tegorocznym wydarzeniu Smart Logistics Summit, zorganizowanym w Hangzhou, że grupa skupi się na czterech kluczowych obszarach. Co jednak nas interesuje, to fakt, że w ramach tego otwarty zostanie program, dzięki któremu klienci z całego świata otrzymają swoje zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od chwili jego złożenia i opłacenia. Jak grupa chce tego dokonać?

Ma się to ponoć odbyć poprzez optymalizację całego łańcucha operacyjnego, od momentu odebrania paczki od sprzedawcy, po dostarczenie jej do kupującego. Dodatkowo Cainiao będzie się starało otwierać 1-2 magazyny rocznie, na terenie Europy, Ameryki Północnej oraz Azji południowo-wschodniej. Jeśli te plany udałoby się zrealizować, a kolejne magazyny AliExpress zostałyby zlokalizowane w naszym kraju, większość klientów z Polski mogłaby teoretycznie odebrać swoje zamówienia jeszcze wcześniej, niż w ciągu wspomnianych 5 dni roboczych.

Jak jednak te deklaracje będą się miały do rzeczywistości? To się dopiero okaże…