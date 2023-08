Na Innosa! Gothic pojawi się na Nintendo Switch!

Jak widać sześcioletni Nintendo Switch wciąż ma potencjał, aby zaskakiwać premierami. Niekoniecznie muszą one jednak dotyczyć nowych, świeżych produkcji. Już niedługo na platformie wyląduje bowiem pierwsza część kultowych przygód Bezimiennego.

Witamy w Kolonii

Mógłbym w tym miejscu udawać, że nie wiecie o czym mowa i snuć przed Wami krótki wstęp do przygody, jaką 22 lata temu przygotowała Piranha Bytes. Mógłbym spróbować opisać brutalny i zupełnie inny od amerykańskich fantasy świat, w którym zamiast kolorowych jednorożców i herosów mamy brutalną rzeczywistość, gdzie podskakiwanie typom stojącym wyżej w hierarchii to nie jest najlepszy pomysł.

Źródło: THQ Nordic

Ale przecież Wy to wszystko wiecie. W końcu Gothic stał się w Polsce kultową serią. Choć dopiero „Dwójka” z dodatkiem Noc Kruka sprawiła, że pozycję „Piranii” wymieniamy jednym tchem obok Baldur’s Gate, Heroes of Might & Magic III czy Diablo II – gier, które kształtowały polskich graczy na przełomie XX i XXI wieku, to „Jedynka” najpierw „kupiła” nasze serca dubbingiem i zupełnie innym podejściem do tematyki fantasy niż „hirołsy” czy Wrota Baldura.

Czysty Gothic na Waszym Switchu

THQ Nordic przy okazji ogłoszenia premiery Gothica na konsoli Nintendo uchylił rąbka tajemnicy, czym dokładnie jest ów projekt. Gothic Classic, bo tak brzmi oficjalna nazwa, jest bowiem kropka w kropkę przeniesieniem kodu z „Jedynki”. Nie mamy zatem do czynienia ani z remake’iem, ani remasterem. Na szczęście zespół odpowiedzialny za port poprawi sporo drobnych błędów, które znajdowały się w oryginalnym kodzie gry. Pełną listę zmian możecie podejrzeć tutaj.

Kiedy zatem powrócimy za magiczną barierę i ponownie przeżyjemy przygody Bezimiennego, tym razem w formie bardziej przenośnej? Tytuł ma pojawić się w sklepie Nintendo już 28 września 2023 roku. Póki co nie wiadomo, czy otrzyma jakiekolwiek fizyczne wydanie na kartridżu.

Miejmy nadzieję, że jeżeli polscy (i nie tylko) fani Gothica, którzy posiadają Nintendo Switch, z chęcią zakupią Gothic Classic, otworzy to drogę do ewentualnego portu drugiej części wraz z dodatkiem. „Dwójka” z Nocą Kruka i ewentualnym debiutem modyfikacji Kroniki Mytany brzmi jak spełnienie marzeń.

Oczywiście pod jednym warunkiem – wszystkie tytuły z serii muszą otrzymać polski dubbing. Bez legendarnego głosu Jacka Mikołajczaka w roli Bezimiennego (i nie tylko jego) to nie będzie to samo.

[AKTUALIZACJA] No i wiemy już wszystko. Oficjalny sklep THQ Nordic potwierdza trzy (niemal) najważniejsze elementy. Po pierwsze, będzie wersja pudełkowa. Po drugie, znamy jej cenę: 29,99 euro (135 złotych) plus koszty wysyłki. Po trzecie znamy dostępne pełne wersje językowe z dubbingiem: angielski, niemiecki, rosyjski oraz polski. Teraz tylko trzymać kciuki za polską dystrybucję, która ograniczyłaby ew. koszty transportu indywidualnego.