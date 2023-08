Dwuekranowy laptop Lenovo trafił do sprzedaży w Polsce. Cena zwali Was z nóg

Czy nowy laptop Lenovo Yoga Book 9i robi wrażenie? I TO JAKIE! Jego cena jednak również, niestety już w pejoratywnym znaczeniu tego słowa. Choć najchętniej spuścilibyśmy na tę kwestię zasłonę milczenia, to (niestety) musimy powiedzieć Wam, ile to cudeńko kosztuje.

Lenovo Yoga Book 9i to nietypowy laptop

Gdyby ktoś zapytał Was, jak wygląda laptop, z pewnością uśmiechnęlibyście się i powiedzieli, że to urządzenie z ekranem na jednej połowie i klawiaturą z gładzikiem na drugiej. Ten opis nie pasuje jednak do Lenovo Yoga Book 9i, ponieważ ma on dwa ekrany, a klawiatura jest odłączalnym akcesorium wykorzystującym Bluetooth. Co ważne: jest ona dodawana w zestawie, podobnie jak folio stand i pióro Base Pen 4.0.

Lenovo Yoga Book 9i Gen 8 (źródło: Lenovo)

Laptop wyposażony jest w dwa wyświetlacze OLED o przekątnej 13,3 cala i rozdzielczości 2,8K w proporcjach 16:10 oraz jasności 400 nitów. Ponadto ekrany zapewniają wsparcie dla 100% DCI-P3, a także obsługi dotykiem i wspomnianym już piórem. W zależności od potrzeb, można korzystać z jednego lub obu, zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej (co jest możliwe dzięki dodawanemu w zestawie folio stand).

Na pokładzie Lenovo Yoga Book 9i Gen 8 znajduje się procesor Intel Core i7-1355U 13. generacji wraz z 16 GB RAM LPDDR5X i dyskiem PCIe SSD Gen 4 o pojemności 1 TB oraz 2 głośniki o mocy 2 W i 2 głośniki Bowers & Wilkins speakers o mocy 1 W, a także kamera na podczerwień i Full HD 5 Mpix. Ponadto laptop oddaje do dyspozycji WiFi 6E i trzy złącza Thunderbolt 4 (USB-C; jedno na lewej i dwa na prawej stronie).

Laptop fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Windows 11, a energię do działania dostarczy mu akumulator o pojemności 65 W ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania Rapid Charge. Producent deklaruje, że Lenovo Yoga Book 9i Gen 8 może pracować przez 7,3 godziny lub odtwarzać wideo na jednym ekranie przez 14 godzin (przez 10 godzin na dwóch). Urządzenie ma wymiary 15,95×299,1×203,9 mm i waży 1,34 kg.

Cena laptopa Lenovo Yoga Book 9i Gen 8 jest wysoka

Sugerowana cena tego cudeńka została ustalona na… 12999 złotych. Lenovo Yoga Book 9i Gen 8 miał trafić do sprzedaży w Polsce już 21 lipca 2023 roku, ale pojawił się w sklepach dopiero teraz – znajdziecie go m.in. w Media Expert i x-kom. Nie wiemy, z czego wynika to opóźnienie, ale nie spodziewamy się, aby wiele osób było z niego niezadowolonych, bo cena sprawia, że zainteresuje się nim raczej niewielu klientów.