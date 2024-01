Xiaomi szykuje tablet, którego się nie spodziewaliśmy

Kocham swoją pracę właśnie za takie przypadki – nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro. A okazuje się, że będzie to coś, czego zupełnie się nie spodziewaliśmy. Xiaomi szykuje bowiem tablet, o którym do tej pory nie było mowy.

Nowy, niespodziewany tablet Xiaomi na horyzoncie

Chiński gigant produkuje tablety nie od wczoraj, ale przez długi czas poświęcał im znacznie mniej uwagi niż smartfonom. To się zmieniło po wprowadzeniu na rynek czterech generacji – począwszy od Pad 5 widać znaczącą zmianę strategii wobec urządzeń tego typu. Teraz są one „pełnoprawną” częścią oferty, a nie jedynie „dodatkiem” o mocno ograniczonej dostępności.

W związku z tym z niecierpliwością wypatrujemy kolejnych modeli, a nad horyzontem wyłoniło się kilka, w tym jeden szczególnie ciekawy, lecz na jego premierę musimy poczekać nieco dłużej. Wcześniej oczekiwaliśmy debiutu serii Pad 7, na temat której pojawiło się już sporo zakulisowych doniesień. Okazuje się jednak, że Chińczycy przygotowują więcej niż się spodziewaliśmy.

Jeden z użytkowników chińskiego serwisu społecznościowego Weibo podzielił się informacją, że do premiery przygotowywany jest model Pad 6S Pro, o którym do tej pory nie było mowy. Według niego zostanie on wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oraz ekran o przekątnej 12,4 cala i proporcjach 16:10.

Wyświetlacz o identycznych parametrach ma Pad 5 Pro 12,4″, który zadebiutował w Chinach w sierpniu 2022 roku (i pozostał dostępny wyłącznie w tym kraju). Jednocześnie na jego pokładzie znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon 870, podobnie jak w Pad 6. Z kolei Pad 6 Pro otrzymał układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, tak samo jak Pad 6 Max z 14-calowym ekranem.

Kiedy premiera Xiaomi Pad 6S Pro?

Przywoływany informator twierdzi, że producent zaprezentuje ten tablet już wkrótce, lecz niestety nie podał konkretniejszego terminu. Chińczycy będą mieli jednak okazję do jego prezentacji w najbliższym czasie, gdyż spodziewamy się rychłej premiery modeli 14 Ultra, MIX Flip i MIX Fold 4 – być może wraz z nimi zadebiutuje właśnie Pad 6S Pro.