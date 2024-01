Nokia znowu umarła?

Nokia to legendarna marka, która zapisała się złotymi zgłoskami na kartach historii. Przynajmniej tej bardziej odległej, gdyż w ostatnich latach działo się z nią wiele niedobrego. Już raz zniknęła z rynku i obawiam się, że znów może to nastąpić.

To nie ta Nokia co kiedyś

Na początku, gwoli ścisłości, trzeba doprecyzować, że obecnie na rynku istnieją „dwie Nokie”. Pierwsza to przedsiębiorstwo, które w przeszłości produkowało telefony tej marki – to właśnie ona odpowiada za ich piękną, obfitującą w sukcesy historię. Dziś nie ma jednak już z nimi nic wspólnego, gdyż zajmuje się m.in. infrastrukturą telekomunikacyjną, z której korzystają operatorzy. Rok temu zmieniła logo, co przypieczętowało całkowite odcięcie się od urządzeń mobilnych.

„Druga Nokia” to marka m.in. telefonów, smartfonów i tabletów, których produkcją od 2016 roku zajęło się fińskie przedsiębiorstwo HMD Global. Wcześniej jeszcze była w rękach Microsoftu, który przejął ją w 2013 roku i niewiele później uśmiercił. Strategia Amerykanów jednak nie wypaliła i zdecydowali się pozbyć nabytku, za który zapłacili ~5,5 mld euro.

Nabycie przez HMD Global praw do legendarnej marki miało przyczynić się do jej powrotu w chwale, lecz z perspektywy czasu można powiedzieć, że Finowie nie zdołali do tego doprowadzić. Urządzenia Nokii nie należą do tych najczęściej kupowanych, a próba wejścia do segmentu high-endów modelem Nokia 9 PureView zakończyła się sromotną klęską.

Marka Nokia ponownie zniknie z rynku?

Nie bez przyczyny wspomniałem o „dwóch Nokiach”. Dotychczas informacje na temat telefonów i smartfonów tej marki znajdowały się na stronie internetowej „pierwszej Nokii”, mimo że użyczała ona im tylko swoje logo. To jednak przeszłość, gdyż teraz można je znaleźć na stronie hmd.com/pl_pl.

Po kliknięciu Przeczytaj naszą historię jesteśmy przenoszeni do sekcji, w której znajduje się informacja, że nadchodzą telefony marki HMD. To nie jest żadną niespodzianką, gdyż zapowiedziano to oficjalnie już we wrześniu 2023 roku. Co więcej, pojawiła się nawet grafika, zdradzająca wygląd jednego z pierwszych smartfonów z logo HMD na obudowie.

Wracając jednak do Nokii – zastanawiające jest to, że oficjalny profil @nokiamobile w serwisie X został wygaszony. Nie ma na nim żadnych wpisów, liczba obserwowanych i obserwujących wynosi okrągłe zero, a wpisy są chronione. Ktoś ewidentnie wyciągnął wtyczkę.

Na stronie HMD można obejrzeć też film, w którym firma się przestawia, co wyraźnie wskazuje, że zaczęła akcję, która ma na celu zbudować świadomość tej marki wśród klientów. W opisie wideo napisano między innymi: Mamy nowy wygląd, ale niektóre rzeczy pozostaną takie same. Tworzymy telefony, które są wytrzymałe, zabawne, bezpieczne, szybkie i niedrogie.

W filmie pojawiają się urządzenia różnego typu, jednak wyłącznie z logo HMD na obudowach. Zbierając to wszystko „do kupy”, odnoszę wrażenie, że dni marki Nokia ponownie są policzone – widać wyraźnie, że HMD eksponuje siebie, jedynie wspominając w opisie filmu, że jest producentem telefonów marki Nokia.

Co prawda oficjalny profil HMD na ex-Twitterze wciąż promuje urządzenia z logo Nokia na obudowie i to może dawać nadzieję, że jednak ich dni nie są jeszcze policzone, ale niewykluczone, że tak jest. Z jednej strony chciałbym się mylić, lecz z drugiej – patrząc przez pryzmat ich relatywnie niewielkiej popularności – raczej niewiele osób będzie za nimi tęsknić.