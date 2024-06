Nie do wiary – nowy, flagowy tablet Samsunga z procesorem MediaTeka!

Korzystanie z procesorów różnych producentów nie jest niczym nadzwyczajnym. Są jednak reguły, których firmy się trzymają. Jedna z takich została właśnie złamana przez Samsunga.

Flagowy tablet Samsunga z procesorem MediaTeka

Utarło się, że procesory Qualcomma są najlepsze, nawet jeśli nie wszystkie układy amerykańskiego giganta były udane – w końcu niektóre miały problemy z przegrzewaniem się. SoC MediaTeka mają opinię „tych gorszych”, chociaż Tajwańczycy w ostatnim czasie znacznie poprawili swoje konstrukcje. Mimo to „smród” wciąż się za nimi ciągnie.

Wiele osób ma też awersję do Exynosów Samsunga, bo one również często okazywały się gorsze od równoważnych Snapdragonów. A te porównania były nieuniknione, ponieważ Koreańczycy równocześnie stosowali swoje SoC oraz układy Qualcomma we flagowych modelach. Exynos 2400 stara się otworzyć nowy rozdział, ale podobnie jak w przypadku MediaTeka historii nie da się wymazać z pamięci.

Wiadomość o zastosowaniu SoC tajwańskiego producenta we flagowym tablecie może więc zostać przyjęta… co najmniej chłodno przez użytkowników. Wydaje się to jednak możliwe, ponieważ w bazie Geekbench dostrzeżono (prawdopodobnie) Galaxy Tab S10+ z procesorem MediaTek Dimensity 9300+, który został zaprezentowany w maju 2024 roku.

Benchmark podał również, że testowany tablet miał 12 GB RAM i system operacyjny Android 14. Co ciekawe, jest to wersja przeznaczona na rynek amerykański (na co wskazuje oznaczenie modelu). Może mieć to związek z niedawnym ogłoszeniem MediaTeka, który zapowiedział, że w tym roku do USA trafi „smartfon premium z Androidem” z jego SoC.

Wcześniej w Stanach Zjednoczonych debiutowały w większości tanie urządzenia z procesorami MediaTeka – wyjątek stanowi OnePlus Pad z Dimensity 9000. Niewykluczone, że Tajwańczycy faktycznie zdołali przekonać Samsunga do zastosowania ich flagowego układu z serii Dimensity w Galaxy Tab S10+ i jest to część zapowiedzianej „ofensywy” w USA.

Mając jednak w pamięci poczynania koreańskiego producenta względem procesorów w jego urządzeniach mobilnych, nie można wykluczyć, że MediaTek Dimensity 9300+ nie będzie jedynym SoC, napędzającym tablety z serii Galaxy Tab S10. Na obecnym etapie należy również założyć, że MediaTeki w ogóle nie trafią do następców linii Galaxy Tab S9. Być może Koreańczycy testowali taką opcję, ale niekoniecznie musieli się na nią zdecydować.

Nie byłaby to jednak pierwsza przymiarka. W przeszłości pojawiły się bowiem informacje, że procesor MediaTeka – Dimensity 9000 – może trafić do Galaxy S22 FE. Wydawały się one nieprawdopodobne, ale dwa lata później okazało się, że naprawdę mogło się tak stać. Dlaczego nie stało? Na przeszkodzie miał stanąć fakt, że MediaTek nie był w stanie sprostać zapotrzebowaniu Samsunga i to przesądziło o nienawiązaniu współpracy.

Galaxy S22 FE nigdy nie trafił na rynek i być może przez to, że smartfon ostatecznie nie zadebiutował, MediaTek nie dostał okazji wpakować do high-enda Samsunga swojego topowego SoC. Może to się w końcu uda? Czas pokaże.

MediaTek nie taki straszny, jak go malują?

MediaTeki długo pozostawały w tyle za Snapdragonami, ale w ostatnim czasie Tajwańczycy kilkukrotnie udowodnili, że są w stanie wyprodukować wydajniejsze układy. W maju 2024 roku najwydajniejszym smartfonem z Androidem okazał się Vivo X100s, właśnie z Dimensity 9300+ na pokładzie. Wcześniej Snapdragona 8 Gen 3 przegonił MediaTek Dimensity 9300.

Najnowszy Dimensity 9300+ może być więc lepszą opcją niż Snapdragon 8 Gen 3.