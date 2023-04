Tablet OnePlus Pad dostępny w Polsce. Znamy cenę

Marka OnePlus zaprezentowała swój pierwszy tablet już jakiś czas temu. W końcu doczekaliśmy się jego polskiej premiery. Co oferuje ten sprzęt i ile trzeba za niego zapłacić w naszym kraju?

Tablet OnePlus – specyfikacja

Swój pierwszy tablet producent wyposażył w wyświetlacz o przekątnej 11,61 cala, wykonany w technologii LCD. Oferuje on rozdzielczość 2800×2000 pikseli oraz maksymalną częstotliwość odświeżania ekranu na poziomie 144 Hz i wsparcie dla Dolby Vision. W przypadku OnePlus Pad mamy do czynienia z dość nietypowymi proporcjami ekranu 7:5. W urządzeniach tego typu najczęściej spotykamy się bowiem z proporcjami 16:9 lub 16:10.

OnePlus Pad (źródło: OnePlus)

Motorem napędowym tabletu jest ex-flagowy procesor MediaTek Dimensity 9000. Wspiera go 8 GB lub 12 GB RAM, jednak wariant dostępny w naszym kraju ma na pokładzie 8 GB RAM. Do dyspozycji użytkowników producent oddał także 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 3.1. Za dostarczanie energii do podzespołów urządzenia odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 9510 mAh, który wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 67 W. Według zapewnień producenta pozwala to uzupełnić energię w baterii od 0 do 100% w około 60 minut.

Bardzo często urządzenia tego typu używane są przede wszystkim do konsumowania filmów z różnych platform streamingowym. Żeby to pochłanianie treści było przyjemne, producent po obu stronach ekranu umieścił głośniki Dolby Atmos. Na próżno szukać tutaj NFC, czytnika linii papilarnych czy złącza audio 3,5 mm. OnePlus oddał za to użytkownikom do dyspozycji moduły Bluetooth 5.3, WiFi 6 i 5G. OnePlus Pad oferuje także 13 Mpix aparat główny i 8 Mpix kamerkę do selfie.

Cena i dostępność w Polsce

O premierze pierwszego tabletu chińskiego producenta informowaliśmy Was już jakiś czas temu – w lutym tego roku. Wówczas producent deklarował, że na Starym Kontynencie urządzenie zadebiutuje w kwietniu. Jak OnePlus obiecał, tak zrobił. Tablet jest już dostępny w sprzedaży w oficjalnym sklepie internetowym producenta. OnePlus Pad został wyceniony na 499 euro, czyli równowartość około 2290 złotych.

Urządzenie nie jest jednak jeszcze dostępne „od ręki” – producent przygotował nieoczywistą na polskim rynku ofertę dla pierwszych klientów. Zainteresowani mogą bowiem wpłacić dziś dziś depozyt, a następnie, do 28 kwietnia 2023 roku, do godziny 10:59, dopłacić resztę, aby otrzymać tablet wraz z gratisami, w tym bezpłatną ładowarką OnePlus SUPERVOOC 80W Adapter.