Oto najlepsze smartfony z Androidem

Niestety lub stety, nie wszyscy są równi i tacy sami. Ktoś zawsze musi być lepszy. Lub coś. Te smartfony są obecnie najlepsze – nie ma lepszych od nich. Szkoda tylko, że o większości możemy co najwyżej pomarzyć…

Oto obecnie najwydajniejsze smartfony z Androidem według AnTuTu

Aby wybrać grono najlepszych, zawsze trzeba przyjąć jakieś kryterium. W tym przypadku jest nią wydajność. AnTuTu po raz kolejny stworzyło ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem. Pod uwagę wzięto testy, przeprowadzone przez użytkowników w Chinach w lutym 2024 roku. To o tyle istotne, że większość z modeli z TOP 10 nie jest dostępna w Polsce.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że drugi najwydajniejszy smartfon z Androidem możecie kupić bez problemu – to ASUS ROG Phone 8 Pro. W Polsce kosztuje od 5899 złotych. Niemało, ale po pierwsze to nowość, a po drugie topowa wydajność musi kosztować. Miano najwydajniejszego zyskał natomiast OPPO Find X7, którego nie kupimy w kraju nad Wisłą.

Co ciekawe, OPPO Find X7 Pro znalazł się dopiero na… 10(!) miejscu. TOP 3 zamyka zaś iQOO 12. Za nim ulokował się model REDMAGIC 9 Pro+. Wspominam o nim, gdyż klienci z Polski mogą zamówić jego wersję bez „plusa” w nazwie – cena zaczyna się od 649 euro (równowartość ~2800 złotych). Ostatni w TOP 5 jest zaś vivo X100 Pro, również niedostępny w Polsce, ale można go kupić w Czechach, więc jest on możliwy do zdobycia.

źródło: AnTuTu

Jak widać powyżej, choć TOP 10 zdominowały smartfony z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, to pierwsze miejsce przypadło urządzeniu z SoC MediaTek Dimensity 9300.

Te smartfony z Androidem też są najlepsze w swojej kategorii

AnTuTu, jak co miesiąc, opublikowało również ranking najwydajniejszych smartfonów z wyższej średniej półki z Androidem. Ponownie wyróżnia się w nim Redmi K70E z układem MediaTek Dimensity 8300-Ultra, który zostawia pozostałe modele z TOP 10 daleko w tyle.

źródło: AnTuTu

Tutaj ranking zdominowały modele z procesorami MediaTeka – tylko dwa z nich mają na pokładzie układ Qualcomm Snapdragon.