Kamerka sportowa Insta360 GO 3S jest tak mała, że możesz przypiąć ją nawet do swojego psa

Kamerka sportowa to zazwyczaj niezbyt wielkie urządzenie. Firma Insta360 przyzwyczaja nas jednak powoli do tego, że mogą być to sprzęty mniejsze, niż byśmy się spodziewali. Najnowszy model marki waży mniej niż 40 gramów, a filmy nagrywa w 4K. Co jeszcze potrafi ten sprzęt?

Niewielki rozmiar, wielkie możliwości

Insta360 nie jest kompletnym świeżakiem na rynku foto-wideo. Już w 2019 roku firma wprowadziła Insta360 GO, czyli kamerkę, która była wówczas najmniejszym tego typu urządzeniem ze stabilizacją obrazu na świecie. W czerwcu 2023 roku na polski rynek trafiła trzecia generacja tego sprzętu, czyli Insta360 GO 3. Teraz producent zaprezentował model z dopiskiem „S”. Co potrafi?

Trzeba przyznać, że Insta360 GO 3S to kamerka sportowa z naprawdę sporym potencjałem, przede wszystkim dzięki swojej niewielkiej wadze, która wynosi zaledwie 39 gramów. Dzięki temu urządzenie można bez trudu zamontować właściwie wszędzie: na kasku, na dronie, a nawet na naszym ukochanym psie (co zresztą marka pokazała na materiałach reklamowych).

Insta360 GO 3S (źródło: Insta360)

Niewielka waga i rozmiar to jednak nie wszystko. Kamerka potrafi nagrywać wideo w 4K w 30 klatkach na sekundę i nawet w 50 klatkach na sekundę w jakości 2,7K. Maksymalna przepływowość wideo to 120 Mb/s. Obiektyw oferuje przysłonę na poziomie f/2.8. Zdjęcia wykonane Insta360 GO 3S mogą mieć maksymalną rozdzielczość 4000×3000 pikseli i być zapisane zarówno w JPG, jak i RAW.

Najnowsza kamera sportowa Insta360, podobnie jak poprzedni model, sprzedawana jest razem z Action Pod, czyli pewnego rodzaju stacją dokującą. Za jej pomocą możliwe jest nie tylko ładowanie urządzenia, ale też zmiana ustawień nagrywania oraz podgląd obrazu z kamerki w czasie rzeczywistym. To etui zmienia Insta360 GO 3S w urządzenie przypominające bardziej GoPro Hero 12.

Konstrukcja kamery może pochwalić się klasą wodoodporności IPX8, co oznacza, że można z nią przebywać nawet 10 metrów pod powierzchnią wody. Ponadto urządzeniem można sterować za pomocą gestów, a także poleceń głosowych. Ciekawostką może być fakt, że nowy sprzęt Insta360 jest kompatybilny z technologią Apple Find My. A apce możliwy jest także automatyczny montaż nagranych klipów, wspierany przez sztuczną inteligencję.

Na samym końcu warto powiedzieć też o czasie pracy na jednym ładowaniu. Kamerka sportowa Insta360 GO 3S została wyposażona w akumulator o pojemności 310 mAh, który ma pozwolić na pracę przez nawet 38 minut. W połączeniu z Action Pod czas ten wzrasta znacznie, bo do 140 minut. Uzupełnienie energii w kamerce według producenta powinno zająć 35 minut, a w stacji dokującej 65 minut.

Kamerka sportowa Insta 360 GO 3S – cena i dostępność

W zestawie sprzedażowym, oprócz kamerki, znajduje się także Action Pod, zawieszka magnetyczna Magnet Pendant, uchwyt Pivot Stand oraz uchwyt Easy Clip. Urządzenie dostępne jest w oficjalnym międzynarodowym sklepie producenta, jednak nie pojawiło się ono jeszcze na polskiej wersji strony marki. Mając na uwadze fakt, że poprzedni model zadebiutował na naszym rynku, można mieć nadzieję, że i ta kamerka sportowa pojawi się nad Wisłą.

Cena zależy oczywiście od wybranego wariantu pamięci wewnętrznej. Za Insta360 GO 3S z 64 GB pamięci wbudowanej trzeba zapłacić 399 euro (równowartość około 1735 złotych), a w przypadku wersji z 128 GB pamięci cena wzrasta do 429 euro (~1870 złotych).