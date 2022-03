Nowy Samsung Galaxy FE otrzyma ultrawydajny procesor MediaTeka!

Najnowszy smartfon z serii Galaxy FE zadebiutował dwa miesiące temu i nie spodziewamy się rychłej premiery jego następcy. Jednocześnie oczekujemy, że Samsung wprowadzi go na rynek jeszcze w 2022 roku. Zapowiada się na to, że warto na niego czekać, ponieważ może otrzymać ultrawydajny procesor MediaTeka.

Nowy Galaxy FE z ultrawydajnym procesorem MediaTeka

Galaxy S20 FE początkowo był dostępny w wersjach z procesorami Exynos 990 i Qualcomm Snapdragon 865. Różniło je to, że wariant z Exynosem nie obsługuje sieci 5G, a model ze Snapdragonem już tak. Po pewnym czasie smartfon z układem Samsunga zniknął z rynku i został zastąpiony wersją ze Snapdragonem 865 bez obsługi technologii piątej generacji. W przypadku Galaxy S21 FE takiego zamieszania nie ma – w sklepach dostępna jest tylko jedna konfiguracja, z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 z modemem 5G.

Nowy Galaxy FE może otrzymać superwydajny procesor MediaTeka (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Premiera Galaxy S22 FE jeszcze przed nami, ale właśnie pojawiły się informacje, które wskazują, że warto czekać na jego premierę. Według nieoficjalnych doniesień, smartfon zostanie wyposażony w ultrawydajny procesor MediaTek Dimensity 9000, który jest flagowym układem dla topowych urządzeń z Androidem. Co prawda równocześnie mówi się, że SoC może trafić do Galaxy A53 Pro, aczkolwiek są na to nikłe szanse.

MediaTek Dimensity 9000 to bowiem układ z najwyższej półki, a seria Galaxy A jest średniopółkowa – istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że Samsung uzbroi średniaka w tak potężny procesor. Oczywiście niczego nie można wykluczyć, gdyż producenci niejednokrotnie nas zaskakiwali, lecz mimo wszystko należy się spodziewać tego SoC w nowym Galaxy FE.

Chociaż niektórzy mogą kręcić nosem na informację, że smartfon Samsunga z serii Galaxy S zostanie wyposażony w procesor MediaTek, to trzeba zauważyć, że w testach syntetycznych MediaTek Dimensity 9000 wypada lepiej niż Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, a do tego jest od niego wydajniejszy energetycznie (od Exynosa 2200, który siedzi w Galaxy S22, także).

Jednocześnie mówi się, że nowy smartfon otrzyma akumulator o pojemności „ponad 4500 mAh”, czyli większy niż Galaxy S20 FE i Galaxy S21 FE. Pozostała specyfikacja wciąż natomiast pozostaje tajemnicą.