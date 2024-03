Samsung Galaxy S z MediaTekiem? Tak mogło być

W tym roku Samsung powrócił do autorskich układów mobilnych we flagowej serii smartfonów. Modele Galaxy S24 i Galaxy S24+ otrzymały Exynosa 2400, a Galaxy S24 Ultra – Snapdragona 8 Gen 3. Historia mogła się jednak potoczyć nieco inaczej.

Samsung x MediaTek

Na początku lutego 2024 roku konto Revegnus na Twitterze/X opublikowało wpis, który sugerował, że MediaTek zaoferował Samsungowi specjalną cenę na swoje układy mobilne. Dlaczego? Podobno dzięki temu tajwański producent chciał zyskać większe udziały w gamie modelowej Koreańczyków. Wiele osób podchwyciło temat myśląc, że oznacza to pojawienie się SoC Dimensity w tańszych urządzeniach, a następnie we flagowej serii Galaxy S.

Samsung Galaxy S24 Ultra z MediaTekiem? Możliwe, że kiedyś była na to szansa (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Autor wpisu postanowił w końcu nieco naprostować sytuację i napisał, że nie ma co liczyć na Samsunga Galaxy S25 z MediaTekiem na pokładzie. Co innego, jeżeli spojrzymy w przeszłość – wtedy koreański producent zastanawiał się nad partnerstwem z tajwańskimi fabrykami. Dlaczego pomysł nie wypalił?

Kiedy 10 milionów to za mało

Historia ma swój początek w 2022 roku. MediaTek opracował chipset Dimensity 9000, a Samsung rozważał jego montaż w serii Galaxy S. Jednym z urządzeń, które mogło otrzymać układ mobilny, był model Galaxy S22 FE, który, jak wiemy, nigdy nie ujrzał światła dziennego. Ostatecznie jednak, ze względu na zbyt małe stany magazynowe MediaTeka, Koreańczycy nigdy nie zdecydowali się na topowe SoC w serii Galaxy S.

O jak dużych różnicach mowa? Liczbę wyprodukowany chipsetów z serii 9000 szacuje się na ~10 milionów egzemplarzy. Tymczasem Samsung na potrzeby flagowych urządzeń musiałby zakupić 30-35 milionów chipów. Co więcej, większość układów MediaTek Dimensity 9300 została już przypisana do producentów smartfonów pochodzących z Chin, takich jak OPPO Find X7.

Koniec końców Qualcomm podpisał umowę z Samsungiem na dostarczenie SoC do modeli z serii Galaxy S25 i Galaxy S26. Z perspektywy tego pierwszego, koreański producent jest największym odbiorcą flagowych Snapdragonów. Qualcomm to natomiast klient związany z fabrykami giganta z Korei Południowej. Szansa na to, że MediaTek spróbuje rozdzielić biznesowych partnerów, jest obecnie bardzo mała.

Bardzo mała nie oznacza oczywiście zerowa. Kto wie, czy MediaTek nie opracuje tak potężnego układu mobilnego, że Samsung, chcąc pozostać producentem najlepszych urządzeń w stawce, nie zdecyduje się na współpracę z Tajwańczykami przy produkcji modeli Galaxy S27. W tej branży wszystko jest możliwe.