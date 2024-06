Honor Magic V Flip w końcu oficjalnie. Konkurencja może się schować

O pierwszym składanym smartfonie z klapką marki Honor mówiło się od baaardzo dawna. Chiński producent długo kazał czekać na jego oficjalną premierę, ale w końcu się jej doczekaliśmy. Magic V Flip zachwyca swoim wyglądem, ale też funkcjonalnością.

Specyfikacja smartfona Honor Magic V Flip

Magic V Flip zdecydowanie wywołuje efekt wow za sprawą ogromnego i niemal bezramkowego ekranu zewnętrznego OLED. Cechuje się on przekątną 4 cali i rozdzielczością 1200×1092 pikseli (405 ppi) oraz zajmuje aż 85% powierzchni klapki. Zarówno przekątna, jak i screen-to-body ratio są obecnie największe (rekordowe) w tym segmencie, choć niedługo Motorola Razr 50 Ultra może zrównać się z Magic V Flip przynajmniej pod względem przekątnej zewnętrznego wyświetlacza.

źródło: producent

Ekran zewnętrzny zachwyca jednak nie tylko dwoma ww. aspektami. Kolejnym jest częstotliwość odświeżania obrazu, bo jest on w stanie odświeżać obraz z częstotliwością od zaledwie 0,1 (!) Hz. Maksymalna wartość to z kolei 120 Hz. Ponadto wyświetlacz osiąga jasność do 1600 nitów, obsługuje technologię Dolby Vision i oferuje przyciemnianie PWM o częstotliwości 2160 Hz.

To jednak wciąż nie koniec, bo producent wymyślił, jak maksymalnie wykorzystać tak duży ekran zewnętrzny. Oferuje on kilka trybów pracy, a jeden z nich, dzięki wydzieleniu przestrzeni o proporcjach zbliżonych do (kiedyś klasycznych) 16:9, umożliwia wygodne korzystanie z aplikacji. Ponadto można na nim oglądać też filmy – są one wyświetlane w górnej części, a na dolnej, obok aparatów, znajdują się kontrolki odtwarzacza.

Na wyświetlaczu zewnętrznym można również korzystać z kart (tak nazywa je producent), czyli aplikacji w trybie pełnoekranowym – na przykład pogody, odtwarzacza muzyki, kalendarza lub programu do rejestrowania treningu. Oprócz tego na ekranie może być też wyświetlana inteligentna kapsułka z informacjami aktualizowanymi na bieżąco – na przykład na temat przejazdu taksówką albo dotyczącymi lotu.

źródło: producent

Nie tylko zewnętrzny wyświetlacz ma zachwycić użytkowników. Producent deklaruje, że Honor Magic V Flip zapewni zdjęcia jak z lustrzanki jednoobiektywowej dzięki zastosowaniu 50 Mpix aparatu z sensorem Sony IMX906 (o wielkości 1/1.56″), przysłoną f/1.9, optyczną stabilizacją obrazu i technologią łączenia 4 pikseli w 1 (dzięki czemu rozmiar zwiększa się do 2.0 µm). Obok znajduje się 12 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 112°, który służy też do zdjęć makro (w odległości od 2,5 cm).

Nie tylko aparat zewnętrzny ma jednak zapewnić zdjęcia jak z lustrzanki jednoobiektywowej. Producent twierdzi, że jest to w stanie zrobić również aparat wewnętrzny, gdyż zastosowano w nim 50 Mpix matrycę Sony IMX816 z przysłoną f/2.0 i autofokusem. Warto też wspomnieć, że w przypadku robienia zdjęć zewnętrznym aparatem na ekranie zewnętrznym może wyświetlać się podgląd kadru, co przyda się w fotografii portretowej.

Magic V Flip Jimmy Choo Limited Edition (źródło: producent)

Jako mocną stronę tego smartfona Honor wymienia również akumulator o pojemności 4800 mAh (w rzeczywistości są to dwa akumulatory), który można ładować przewodowo z mocą 66 W (do 45% w 15 minut). Na pokładzie Magic V Flip znajduje się też SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, autorski chip Honor C1+ odpowiedzialny za stabilną i szybką łączność, system chłodzenia o grubości zaledwie 0,25 mm, głośniki stereo, NFC, Bluetooth 5.3, czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi) i dual SIM.

Oczywiście nie można też pominąć parametrów wewnętrznego wyświetlacza OLED. Ma on przekątną 6,8 cala, rozdzielczość 2520×1080 pikseli, jasność do 3000 nitów (lokalna szczytowa) oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz. Do tego ekran obsługuje 1,07 mld kolorów i paletę barw DCI-P3.

źródło: producent

Wymiary Honor Magic V Flip po rozłożeniu to 167,3×75,6×7,15 mm, a po złożeniu 86,5×75,6×14,89 mm. Smartfon waży 193 gramy i ma fabrycznie zainstalowany system Android 14 z nakładką MagicOS 8.0.

Cena smartfona Honor Magic V Flip, dostępność

Nowy Honor Magic V Flip jest już dostępny w sprzedaży w Chinach w trzech kolorach i trzech konfiguracjach pamięciowych:

12/256 GB za 4999 juanów (równowartość około 2780 złotych),

12/512 GB za 5499 juanów (około 3055 złotych),

12 GB/1 TB za 5999 juanów (około 3335 złotych).

Ponadto do sprzedaży trafi edycja limitowana (w konfiguracji 12 GB/1 TB), stworzona we współpracy z projektantem Jimmy Choo, która będzie sprzedawana za 6999 juanów (około 3890 złotych).

Magic V Flip Jimmy Choo Limited Edition (źródło: producent)

Z naszych informacji wynika, że model ten nie będzie dostępny w Polsce w tym roku. Nie wiemy jednak, czy trafi do Polski z podobnym opóźnieniem jak Magic V2, który zadebiutował w Chinach w lipcu 2023 roku, a w kraju nad Wisłą dopiero w kwietniu 2024 roku.

Tymczasem czekamy na polską premierę serii Honor 200, która już wkrótce.