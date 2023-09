Nowy tablet OnePlusa zdradził kilka tajemnic przed premierą

Niedawno przedstawiciel OnePlusa oficjalnie zapowiedział premierę nowego tabletu marki. Wiemy już, na kiedy ją zaplanowano, a teraz poznaliśmy sporo tajemnic nadchodzącego urządzenia. Co zaoferuje nowy OnePlus Pad Go?

Specyfikacja tabletu OnePlus Pad Go ujawniona przed oficjalną premierą

Nowy tablet widnieje już na oficjalnej stronie producenta wraz z kilkoma informacjami na temat specyfikacji technicznej. OnePlus potwierdził, że urządzenie zaoferuje wyświetlacz o przekątnej 11,35 cala, rozdzielczości 2,4K i proporcjach 7:5 wraz z technologiami ograniczenia emisji niebieskiego światła i inteligentnej redukcji jasności w celu zmniejszenia zmęczenia oczu. Ponadto firma poinformowała, że sprzęt zapewni wsparcie dla technologii Dolby Atmos.

OnePlus Pad Go (źródło: OnePlus)

Pozostałe informacje na temat OnePlus Pad Go pochodzą już z nieoficjalnych, aczkolwiek dobrze poinformowanych źródeł. Dzięki nim dowiedzieliśmy się, że w tym modelu producent zdecydował się na panel LCD z 296 ppi, który odświeży obraz z częstotliwością 120 Hz – użytkownikom powinno się zatem przyjemnie z niego korzystać.

We wnętrzu OnePlus Pad Go znajdzie się procesor MediaTek Helio G99 oraz 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2, aczkolwiek są też widoki na wariant ze 128 GB wbudowanej pamięci. Ponadto do dyspozycji użytkowników zostaną oddane dwa aparaty o takiej samej rozdzielczości 8 Mpix, zarówno na przodzie, jak i tyle (w obu przypadkach bez diody doświetlającej).

Nowy tablet OnePlus Pad Go fabrycznie będzie pracował pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką OxygenOS 13 i z pewnością może liczyć na aktualizację do Androida 14 z OxygenOS 14. Energię do działania dostarczy mu natomiast akumulator o pojemności 8000 mAh, który użytkownicy naładują przez port USB-C (USB 2.0).

Kiedy oficjalna premiera tabletu OnePlus Pad Go?

OnePlus oficjalnie zapowiedział rychłą premierę swojego nowego tabletu – urządzenie zadebiutuje w Indiach już 6 października 2023 roku. Mówi się, że do sprzedaży trafi wersja z samym WiFi oraz wariant ze slotem na kartę SIM i obsługą łączności komórkowej. Obecnie nie wiemy, czy producent planuje wprowadzić to nowe urządzenie także na inne rynki.