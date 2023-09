Tak będzie wyglądał nowy tablet OnePlusa. W drodze jest też bardzo ciekawy smartwatch

Bardzo długo czekaliśmy na premierę pierwszego tabletu tej marki – OnePlus Pad zadebiutował dopiero w lutym 2023 roku, zaledwie pół roku temu. Producent potwierdził jednak, że nie zamierza poprzestać na jednym urządzeniu. Co więcej, w planach ma też nowy smartwatch.

OnePlus oficjalnie zapowiedział kolejny tablet

OnePlus udostępnił przedpremierowo render swojego kolejnego tabletu, który zadebiutuje na rynku jako OnePlus Pad Go. Wizualnie nie różni się on znacząco od OnePlus Pad – w oczy rzucać się może jedynie dodanie w górnej części pasa z odmiennym wykończeniem niż większa część panelu tylnego, a także usunięcie diody doświetlającej.

OnePlus Pad Go (źródło: Digital Trends)

Producent na tym jednak nie poprzestał – Kinder Liu z OnePlusa zdradził ponadto, że OnePlus Pad Go zaoferuje wyświetlacz o rozdzielczości 2K, aczkolwiek nie podał dokładnej. Według niego ma to być urządzenie do rozrywki, ponieważ zapewni ono również wsparcie dla technologii Dolby Atmos. Dowiedzieliśmy się jeszcze, że tablet trafi do sprzedaży z systemem operacyjnym Android 13, ale otrzyma aktualizację do Androida 14.

Kinder Liu zapowiedział również, że OnePlus Pad Go zapewni szereg udogodnień software’owych – w tym funkcję Content Sync, dzięki której można z poziomu tabletu uzyskać dostęp do zawartości schowka na smartfonie oraz zapisanych w pamięci tego ostatniego multimediów.

OnePlus pracuje również nad nowym smartwatchem

OnePlus Pad Go to nie jedyna nowość sprzętowa, nad jaką pracuje OnePlus, bo wśród nadchodzących nowości znajduje się też smartwatch. W jego przypadku opieramy się jednak na nieoficjalnych doniesieniach, bo sama firma (jeszcze?) nie potwierdziła oficjalnie, że powinniśmy spodziewać się nowego zegarka.

Według informacji, przekazywanych przez @realMlgmXyysd na portalu X (ex. Twitter), kolejny smartwatch OnePlusa ma nazwę kodową star. Na jego pokładzie ma znaleźć się okrągły wyświetlacz o rozdzielczości 466×466 pikseli, co wskazuje na urządzenie z wyższej półki, podobnie jak zastosowanie procesora Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (wraz z chipem BES2700).

Informator wspomina jeszcze, że nowy smartwatch OnePlusa zaoferuje m.in. funkcję Always On Display, pomiar SpO2 i poziomu stresu, eSIM, dwa klawisze i koronkę oraz rozpoznawanie gestów ściśnięcia pięści – też właśnie pomyśleliście o Apple Watch series 9? Zegarek ma pracować pod kontrolą systemu ColorOS for Watch 6.0 na bazie Androida 11 Go Edition.

Premiery nowego tabletu i smartwatcha spodziewamy się na początku 2024 roku, podobnie jak prezentacji smartfonów OnePlus 12 i OnePlus 12R. Według @realMlgmXyysd zegarek może trafić do sprzedaży poza Chinami jako OPPO Watch 4 Pro (lub Round) z systemem Wear OS.