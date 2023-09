iPhone 16 zyska zupełnie nowy, pojemnościowy przycisk

Do premiery smartfonów z serii iPhone 16 pozostało jeszcze naprawdę sporo czasu. Mimo to pojawiają się już pierwsze rewelacje na temat przyszłorocznych urządzeń Apple. Jedno ze źródeł twierdzi, że do smartfonów zostanie dodany nowy, pojemnościowy przycisk.

iPhone 16 z nowym przyciskiem

Jeszcze nie ostygły emocje po prezentacji iPhone’ów 15, a już mamy do czynienia z informacjami na temat ich następców. Warto tutaj zatrzymać się na chwilę, bowiem nowy przycisk wprowadzono również w tym roku. Niestety, tylko w wariantach Pro, ale miejmy nadzieję, że z czasem trafi on też do podstawowej linii. Nowy przycisk zastąpił dotychczasowy przełącznik wyłączenia/włączenia wyciszenia dzwonka. Może on pełnić taką samą rolę jak przełącznik, ale można do niego przypisać również inne funkcje, a dzięki temu, że obsługiwana jest aplikacja Skróty, mamy ogromną dowolność w kwestii jego funkcjonalności.

Apple najwidoczniej spodobała się koncepcja wprowadzania nowych przycisków. Jak wynika z najnowszych informacji, firma Tima Cooka pracuje nad kolejnym przyciskiem, który ma zadebiutować w modelach iPhone 16. Obecnie jest on nazywany wewnętrznie „Capture Button” i jest rozwijany w ramach projektu „Project Nova”.

Co ciekawe, nowy przycisk może okazać się jednym z głównych punktów sprzedaży nowych smartfonów. Oczywiście pod warunkiem, że przejdzie on fazę wstępnych testów. Należy mieć na uwadze, że jego dodanie nie zostało jeszcze finalnie zatwierdzone i całe przedsięwzięcie znajduje się na etapie testów.

Nie będzie to typowy, fizyczny przycisk

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że przycisk zostanie umieszczony na tym samym boku, na którym znajduje się przycisk zasilania. Nie zastąpi go jednak, a po prostu ma mu towarzyszyć, oferując dodatkową funkcjonalność. Ma on znaleźć się w miejscu wycięcia mmWave, które natomiast zostanie przesunięte na przeciwną stronę, tuż pod przyciski regulacji głośności.

Nie otrzymamy jednak klasycznego, wciskanego klawisza fizycznego. Zamiast tego Apple ma zastosować przycisk pojemnościowy. Możliwe, że będzie on miał funkcję wykrywania siły nacisku, a samo wciśnięcie będzie tylko symulowane, tak jak w przypadku przycisku Home, stosowanego wcześniej w iPhone’ach.

Nowy przycisk ma zadebiutować nie tylko w modelach iPhone 16 Pro, ale również w podstawowej linii. Skoro już poruszyliśmy temat tańszych „Szesnastek”, to wypada wspomnieć, że mają one wreszcie otrzymać ekrany ProMotion z odświeżaniem 120 Hz. iPhone 16 ma też dostać nowy układ aparatów umieszczonych z tyłu.