Huawei tworzy kolejne dwa smartfony z własnymi procesorami

Przez długi czas Huawei był zdany na procesory Qualcomm Snapdragon, ale Kiriny znów wrócą do łask. Właśnie dowiedzieliśmy się, że producent przygotowuje do premiery dwa nowe smartfony z własnymi układami.

Kirin odradza się niczym Feniks z popiołów

Wszyscy doskonale wiedzą, co doprowadziło do exodusu procesorów Kirin. Mimo wszystko Huawei nie zdecydował się zlikwidować HiSilicon i teraz widać, dlaczego utrzymywał go przy życiu. Nie chciał pozwolić, aby lata pracy i doświadczenia poszły do piachu. Niedawno, ku naszemu zaskoczeniu, zadebiutowały smartfony z serii Mate 60, które wyposażono w nowy układ Kirin 9000S, choć sam producent nie informuje o tym oficjalnie – publicznie nie podaje informacji na temat SoC zamontowanych w tych urządzeniach.

Oficjalnie nie wiemy, dlaczego firma to ukrywa, ale premiera Mate 60 Pro z procesorem Kirin wywołała poruszenie w Stanach Zjednoczonych – pojawiły się nawet głosy, że USA powinny nałożyć na Huawei jeszcze dotkliwsze sankcje, skoro pomimo już wprowadzonych był on w stanie stworzyć nowy układ do urządzeń mobilnych. Jako że producent milczy na temat nowego Kirina 9000S, nie brakuje różnych teorii z nim związanych. Sam pokusiłem się o skondensowane podsumowanie poszlak, lecz chiński gigant w żaden sposób nie komentuje licznych pogłosek i podejrzeń.

Nie pozostaje nam nic, jak tylko cierpliwie czekać na rozwój wypadków. A sytuacja będzie się rozwijać, ponieważ właśnie pojawiły się informacje, że Huawei przygotowuje do premiery dwa nowe smartfony z własnymi procesorami.

Nadchodzą Huawei nova 12 i nova 12 Pro z procesorami HiSilicon Kirin

Jeden z nich, nova 12 Pro, otrzyma znany już z serii Mate 60 układ Kirin 9000S, natomiast drugi, nova 12, całkowicie nowy, niezastosowany jeszcze w żadnym urządzeniu Kirin 830. Choć taka informacja nie pojawia się w materiałach, które wyciekły do sieci, można spodziewać się, że oba modele zapewnią wsparcie dla sieci 5G. I nie tylko, ponieważ obsłużą również łączność satelitarną, podobnie jak flagowce z linii Mate 60.

Ponadto dowiedzieliśmy się, że nova 12 otrzyma ekran z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i lekko zakrzywionym szkłem Kunlun oraz aparat o rozdzielczości 60 Mpix na przodzie i trzy aparaty na tyle: 50 Mpix + 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 8 Mpix teleobiektyw, a także akumulator o pojemności 4800 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 88 W.

źródło: Weibo

Huawei nova 12 Pro również będzie miał wyświetlacz z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i lekko zakrzywionym szkłem Kunlun, a do tego jeszcze akumulator o pojemności 4900 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 100 W oraz dwa 60 Mpix aparaty na przodzie i trzy aparaty na tyle: 50 Mpix z 10-stopniową przysłoną + 50 Mpix teleobiektyw + 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym.

Według przedpremierowych doniesień, cena nowych smartfonów Huawei ma zaczynać się w Chinach od 2999 juanów (równowartość ~1800 złotych). Dla przypomnienia, w przypadku serii Huawei nova 11 cena startowała od 2499 juanów. Na tę chwilę nie wiemy, czy możemy spodziewać się ich dostępności poza Chinami.