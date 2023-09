Co zaoferują i ile będą kosztowały dwa nowe tablety Samsunga?

Nowe tablety Samsunga z serii Galaxy Tab S9 FE oficjalnie zadebiutują już 4 października 2023 roku (na tę chwilę wiemy, że na pewno w Indiach, ale trafią one również do sprzedaży w innych krajach). Jeszcze przed premierą obu urządzeń poznaliśmy ich specyfikację techniczną. Mamy także informacje na temat cen.

Specyfikacja nadchodzących tabletów Samsung Galaxy Tab S9 FE i Galaxy Tab S9 FE+

Choć w wielu aspektach tablety będą do siebie podobne, co nie powinno być dla Was niespodzianką, to jednak odróżnią się kilkoma elementami. Przede wszystkim przekątną i rozdzielczością wyświetlacza – Galaxy Tab S9 FE zaoferuje 10,9-calowy 2304×1440 pikseli, a Galaxy Tab S9 FE+ 12,4-calowy 2560×1600 pikseli. W obu urządzeniach Samsung zamontuje jednak ekran LCD, ale – co zaskakujące – podobno tylko w modelu z „plusem” w nazwie producent zapewni wsparcie dla obsługi rysikiem S Pen.

Galaxy Tab S9 FE (źródło: WinFuture)

Oba tablety otrzymają też procesor Exynos o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,4 GHz z układem graficznym ARM mali-G68 MP5. Galaxy Tab S9 FE będzie dostępny w wersjach z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej oraz 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci, podczas gdy Galaxy Tab S9 FE+ w konfiguracjach 8/128 GB i 12/256 GB. Co ważne, w obu modelach nie zabraknie slotu na kartę microSD o pojemności do 1 TB.

Jeden i drugi tablet zaoferuje również aparat o rozdzielczości 12 Mpix na przodzie i główny z matrycą 8 Mpix na tyle, aczkolwiek na panelu tylnym Galaxy Tab S9 FE+ znajdzie się jeszcze jeden z obiektywem ultraszerokokątnym. Właściciele tych tabletów nagrają wideo maksymalnie w rozdzielczości 4K/2160p w 30 klatkach na sekundę.

Galaxy Tab S9 FE+ (źródło: WinFuture)

Oba nadchodzące tablety Samsunga obsłużą łączność z wykorzystaniem technologii Bluetooth 5.3 i WiFi, a do tego – w wybranych wariantach – 5G. Na ich pokładach na próżno będzie jednak szukać modułu NFC. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że jeden i drugi tablet ma cechować się odpornością na pył i wodę zgodnie z kryteriami standardu IP68.

Ponadto wiemy, że Galaxy Tab S9 FE otrzyma akumulator o pojemności 8000 mAh i będzie ważył 524 gramy, podczas gdy we wnętrzu Galaxy Tab S9 FE+ znajdzie się bateria 10090 mAh, a jego waga ma wynosić 628 gramów. Samsung wprowadzi do sklepów kilka wersji kolorystycznych (szarą, srebrną, miętową i lawendową), aczkolwiek ich dostępność może różnić się w zależności od rynku.

Ile będą kosztowały nowe tablety Samsung Galaxy Tab S9 FE i Galaxy Tab S9 FE+? Spodziewane ceny

W przeszłości pojawiło się wiele doniesień na temat cen nowych tabletów z serii Galaxy Tab S9, lecz szkopuł w tym, że nie są one zgodne. W przypadku Galaxy Tab S9 FE mówi się o cenie od 529-549 euro (równowartość ~2440-2535 złotych), a Galaxy Tab S9 FE+ od 699-749 euro (~3230-3460 złotych). Oczywiście ceny mogą się nieco różnić na poszczególnych rynkach – jakie będą w Polsce, tego jeszcze nie wiemy.