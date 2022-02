Na rynku nie brakuje smartfonów dla graczy, a tylko w ostatnich dniach zadebiutowały trzy kolejne: Redmi K50 Gaming Edition oraz Nubia REDMAGIC 7 i REDMAGIC 7 Pro. Już za kilka dni swoją najnowszą propozycję dla gamerów pokaże również Lenovo. A nawet dwie, bo obok Lenovo Legion Y90, na oficjalną prezentację czeka także tablet Legion Y700. Wiemy już, jaki będzie i co zaoferuje.

Tablet Lenovo Legion Y700 będzie ultrawydajną maszynką do grania

Legion Y90 będzie kolejnym smartfonem dla graczy, jednak do tej pory producent nie wprowadził do sprzedaży tabletu, który byłby stworzony stricte do gamingu. Legion Y700 to pierwsze takie urządzenie w ofercie marki. Oba sprzęty zostaną oficjalnie zaprezentowane w Chinach 28 lutego 2022 roku, czyli już za tydzień.

Według nieoficjalnych informacji, Lenovo Legion Y90 ma być dostępny poza Chinami jako Legion Phone 3. Niestety, nie wiemy, czy Lenovo planuje sprzedawać również Legion Y700 poza swoją ojczyzną. Wielu graczy zapewne by na to liczyło, ponieważ jego specyfikacja z pewnością sprosta długim i intensywnym sesjom gamingowym.

Co ciekawe, jeszcze przed oficjalną prezentacją tabletu Lenovo udostępniło go kilku osobom, dzięki którym poznaliśmy design Legion Y700, a także mnóstwo informacji na temat jego specyfikacji technicznej. Jeżeli chodzi o wygląd, konstrukcja jest bardzo prosta, aczkolwiek na uwagę zasługuje fakt, że boczne ramki (w pozycji horyzontalnej) są grubsze niż pozostałe dwie, co z pewnością pozytywnie wpłynie na doświadczenia podczas rozgrywki – dzięki temu zabiegowi użytkownicy nie powinni przypadkowo dotykać ekranu wnętrzem dłoni, co mogłoby mieć miejsce, gdyby wszystkie rami były tak samo wąskie.



źródło: Digital Chat Station Weibo

Ekran w Lenovo Legion Y700 ma przekątną 8,8 cala i rozdzielczość 2K, a do tego też funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością 240 Hz. To ostatnie może trochę rozczarowywać, ponieważ w smartfonach dla graczy dotyk potrafi być śledzony z kilkukrotnie wyższą częstotliwością, a podczas grania to bardzo ważne. Mimo wszystko to i tak wysoka wartość i większość graczy prawdopodobnie nie będzie narzekać.

We wnętrzu Lenovo Legion Y700 znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 870 wraz z 12 GB RAM LPDDR5 i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1 oraz podwójne „superliniowe” głośniki stereo JBL i akumulator o pojemności 6550 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 45 W.

źródło: Digital Chat Station Weibo

Cena tabletu z serii Legion nie jest jeszcze znana, podobnie jak lista konfiguracji, które trafią do sprzedaży – a można mieć pewność, że Lenovo nie ograniczy się do tylko jednej wersji.