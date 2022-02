TCL TAB MAX 10.4 to nowy, ciekawy tablet dla mas

Firma TCL nie zwalnia tempa. Korzystając z tego, że rynek tabletów zalicza w ostatnim czasie wzrosty, Chińczycy zaprezentowali nowy tablet – TCL TAB MAX 10.4. Nowe urządzenie wydaje się być ciekawą propozycją, a jego specyfikacja sprawia, że grono zainteresowanych nowym urządzeniem może być całkiem spore.

TCL TAB MAX 10.4 – ma wszystko, by stać się hitem

Nowy tablet wyposażony został w ekran LCD o przekątnej 10,4 cala i rozdzielczości Full HD+. Jego proporcje są nietypowe i wynoszą 15:9 – to może przysporzyć pewnych kłopotów podczas konsumpcji multimediów. Dokoła ekranu znajdują się stosunkowo niewielkie ramki, a producent podaje, że wyświetlacz wypełnia przeszło 83% frontu.

Pozostając w kręgach multimedialnych warto wspomnieć, że TCL TAB MAX 10.4 został wyposażony w dwa głośniki stereo. Dostępny jest również mikrofon, ale zabrakło niestety wyjścia audio 3,5 mm. Słuchawki będzie można podpiąć korzystając z portu USB typu C lub łącząc je bezprzewodowo przy pomocy Bluetooth 5.0. Oprócz tego na pokładzie znajdziemy Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac i obsługę USB OTG. Nie zabrakło również modułu GPS.

Nowy tablet działa pod kontrolą Androida 11, a za jego napędzanie odpowiada Soc Snapdragon 665. Nie jest to może najnowszy chip, ale do średniej klasy tabletu będzie w pełni wystarczający. Został on sparowany z 6 GB pamięci RAM, a użytkownicy na dane otrzymają 256 GB. Gdyby komuś było mało, pamięć będzie można rozszerzyć maksymalnie o kolejne 256 GB przy pomocy karty microSD.

O odpowiednio długi czas pracy zadbać ma ogniwo o pojemności 8000 mAh. Taka bateria, w połączeniu z resztą specyfikacji, zapowiada przyzwoite osiągi. Ładowanie natomiast mogłoby być szybsze – według producenta zajmie ono niecałe 4 godziny i odbywa się z mocą 18 W.

Na tyle urządzenia znalazł się aparat o rozdzielczości 13 Mpix z autofokusem i diodą doświetlającą. Sensor ten pozwoli nagrać wideo o rozdzielczości 1080p w 30 klatkach na sekundę. Trzeba założyć, że aparat ten nie będzie najmocniejszym punktem urządzenia, ale z drugiej strony to tablet – aparat nie jest tutaj najważniejszy. Na froncie z kolei znajduje się kamerka do selfie i wideorozmów o wielkości 8 Mpix.

TCL TAB MAX 10.4 nie jest przesadnie dużym tabletem. Jego wymiary wynoszą 247,8×157,6×7,7 mm i waży on 470 gramów. Sprzęt dostępny jest w kolorze szarym Space Gray. Warto wspomnieć, że sprzęt wspiera obsługę aktywnego rysika T-Pen.

Tablet można już zamawiać w oficjalnym sklepie TCL na Aliexpress, a jego wysyłka rozpocznie się już 21 lutego. TCL TAB MAX 10.4 został wyceniony na 219 dolarów (~900 złotych). Sprzęt jest również dostępny w zestawie z dodatkowym rysikiem, etui i klawiaturą bezprzewodową.

Niestety, na chwilę obecną nie wiadomo czy i kiedy sprzęt wejdzie do sprzedaży poza Chinami. Patrząc jednak na cenę i specyfikację myślę, że wiele osób chętnie zobaczyłoby go na sklepowych półkach na całym świecie. TCL TAB MAX 10.4 ma bowiem wszystko, by stać się hitowym tabletem dla mas.