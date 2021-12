Historia zatoczyła koło. Nadchodzi gamingowy tablet Lenovo

Ciekawe jest to, w jakim kierunku rozwinęła się branża elektroniki użytkowej. Swego czasu smartfon gamingowy byłby czymś dziwnym, a teraz to niemal norma. Kiedyś na rynku mieliśmy tablety dla graczy, a teraz? No właśnie.

Reklama

Wracamy do pomysłu tabletu dla graczy

Jeśli śledzicie branżę tabletów od lat, to może pamiętacie takie urządzenia jak tablety z serii Nvidia Shield. Był to sprzęt przeznaczony dla graczy i rzeczywiście do tego przygotowany. W środku działał wydajny procesor Nvidia Tegra, któremu niestraszne były produkcje umieszczane w sklepie Google Play.

Nvidia Shield K1

Ponieważ inni producenci niespecjalnie przejęli się możliwościami, jakie niosły ze sobą gamingowe tablety, ten gatunek urządzeń zniknął tak szybko jak się pojawił. Okazuje się, że potrzebowaliśmy kilku lat na to, żeby na tej pustej półce sprzętowej ponownie coś się pojawiło. Tym razem za gamingowy tablet zabrało się Lenovo.

Reklama

Lenovo zainteresowane stworzeniem tabletu Legion

W sieci pojawiły się grafiki sugerujące, że Lenovo przygotowuje „kanapowe” urządzenie dla graczy. Gamingowa marka Lenovo może wzbogacić się wkrótce o sprzęt Legion Pad.

7 Ocena

Jedyne wzmianki na temat urządzenia znajdujemy na chińskim serwisie Weibo, ale pochodzą z wiarygodnego źródła – od jednego z przedstawicieli firmy. Przedstawia tablet o niewielkiej przekątnej ekranu, przez co wygląda na tylko trochę większego od masywnego smartfona Lenovo Legion Phone Duel 2 z ekranem 6,92 cala.

Być może wkrótce dowiemy się czegoś więcej na temat nowego sprzętu Lenovo. Należy podkreślić, że dawno nie mieliśmy na rynku takiego urządzenia. Z zainteresowaniem będziemy przyglądać się kolejnym doniesieniom na jego temat.