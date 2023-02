T-Mobile sprzedaje dwa smartfony za pół ceny i daje więcej GB w abonamencie

Smartfony, nawet te „przystępniejsze cenowo”, są coraz droższe. Klienci chętnie więc korzystają z promocji, aby kupić je taniej i przynajmniej trochę zaoszczędzić. W tym przypadku można aż 50%, bowiem właśnie taki rabat daje T-Mobile. Oczywiście jest to promocja „wiązana” – operator coś daje, ale czegoś też oczekuje od klienta.

T-Mobile daje 50% rabatu na dwa smartfony

W ramach najnowszej promocji operator obniżył cenę dwóch smartfonów aż o połowę – osoby, które skorzystają z tej oferty, kupią model Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G (6/128 GB) za 899 złotych oraz realme 10 (8/128 GB) za 649 złotych. Według Ceneo ten pierwszy kosztuje w Polsce od 1699 złotych, natomiast drugi od 1299 złotych, zatem propozycja T-Mobile jest naprawdę kusząca.

Aby jednak z niej skorzystać, należy przenieść numer z innej sieci do T-Mobile oraz wybrać abonament z taryfą M Nielimitowana lub L Nielimitowana. Pierwszy kosztuje 65 złotych miesięcznie, zaś drugi 85 złotych miesięcznie (cena po rabatach) – w obu klient ma zagwarantowane nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz nielimitowany internet (w taryfie L Nielimitowana również bez limitu prędkości, podczas gdy w M Nielimitowana jest ograniczenie maksymalnie do 30 Mbit/s).

Ponadto do abonamentu operator dodaje usługę Rozrywka bez Ograniczeń za darmo przez sześć miesięcy (po tym okresie zostanie automatycznie wyłączona). W jej ramach klient może otrzymać dostęp do wybranego serwisu bez dodatkowych opłat – do wyboru są HBO Max, Viaplay, Eleven Sports, Legimi, Tidal i Da Vinci Kids. Co ważne, raz na 30 dni można zmienić platformę, do której chce mieć się dostęp za darmo w ramach tej usługi – jest to bezpłatne. Po okresie promocyjnym można ponownie włączyć Rozrywkę bez Ograniczeń za 20 złotych miesięcznie.

Więcej internetu w tańszym abonamencie

Promocja, w ramach której T-Mobile daje 50% rabatu na dwa smartfony, obejmuje wyłącznie taryfy M Nielimitowana i L Nielimitowana, ale nie tylko takie operator ma w swojej ofercie. Klienci mogą również wybrać abonament z taryfą XS i S za – odpowiednio – 40 złotych i 55 złotych miesięcznie. Od teraz w tej drugiej dostaną więcej internetu.

I to aż o 50%, bowiem aktualnie w taryfie S dostępny jest pakiet 30 GB internetu. Ponadto zapewnia ona rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz dostęp do usługi Rozrywka bez Ograniczeń na 3 miesiące za 0 złotych. Abonament XS w T-Mobile różni się od taryfy S tylko ilością GB – w nim operator daje jedynie 5 GB i trudno uznać to za atrakcyjną ofertę.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Warto też wiedzieć, że obecni klienci T-Mobile, którzy wybiorą taryfę S, M Nielimitowana i L Nielimitowana, otrzymają rabat na abonament w wysokości 20 złotych miesięcznie w ramach programu „Korzyści dla domu”. Tak samo rabat w identycznej wysokości przysługuje im na abonament na internet światłowodowy i domowy w technologii LTE/5G.

Klienci powinni jednak pamiętać, że cena abonamentu może się zmienić w trakcie trwania umowy, bowiem T-Mobile stosuje klauzule waloryzacyjne, uprawniające operatora do zmiany cen raz w roku.