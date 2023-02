Vectra daje Netflixa nawet na rok za darmo, ale jest jeden haczyk

Wielu operatorów przygotowuje oferty, w ramach których dorzuca w prezencie dostęp do wybranego serwisu VOD w prezencie. Vectra również postanowiła to zrobić – klienci, którzy skorzystają z najnowszej promocji tego dostawcy, otrzymają możliwość oglądania wideo na platformie Netflix bez dodatkowych opłat nawet przez rok. Jest jednak jeden haczyk.

Vectra daje Netflixa nawet na rok za darmo

Najnowsza oferta Vectry jest dostępna od dziś, tj. 1 lutego 2023 roku, przez najbliższe dwa miesiące, tzn. do 31 marca 2023 roku. Co ważne – mogą z niej skorzystać zarówno nowi, jak i aktualni klienci tej firmy. Warto to podkreślić, ponieważ często się zdarza, że obecni abonenci nie są uwzględniani przy tworzeniu promocji.

źródło: Vectra

Jak zostało wspomniane, dostęp do Netflixa bez dodatkowych opłat można otrzymać nawet na rok – „nawet” jest tu słowem kluczowym, ponieważ nie wszyscy klienci dostaną tak samo długi dostęp za darmo. Wszystko zależy od tego, na który zestaw usług się zdecydują.

Osoby, które wybiorą pakiet telewizji Srebrny z 82 kanałami i internet światłowodowy o prędkości do 300 Mbit/s, do 600 Mbit/s lub 1,2 Gbit/s, będą mogły korzystać z Netflixa bez dodatkowych opłat przez trzy miesiące. Klienci, którzy wykupią pakiet telewizji Złoty ze 139 kanałami i internet światłowodowy, dostaną dostęp do Netflixa za darmo na 6 miesięcy. Rok bezpłatnego oglądania wideo z najpopularniejszej platformy VOD otrzymają osoby, które zdecydują się na pakiet telewizji Platynowy ze 177 kanałami i internet światłowodowy.

Gdzie tkwi haczyk?

Ceny w ramach tej oferty zaczynają się od 74,99 złotych za paczkę z pakietem Srebrnym. Zestaw ze Złotym kosztuje 89,99 złotych, a z Platynowym – 99,99 złotych miesięcznie. Obowiązują one jednak – odpowiednio – przez trzy, sześć i dwanaście miesięcy. Po upływie tego okresu wzrosną do – odpowiednio – 103,99 złotych, 118,99 złotych i 128,99 złotych miesięcznie.

Wynika to z faktu, że umowa podpisywana jest na okres 24 miesięcy – po upływie okresu promocyjnego Vectra zacznie naliczać opłatę w wysokości 29 złotych miesięcznie za dostęp do pakietu Podstawowego Netflixa. Klient nie może z niego zrezygnować przed upływem 24 miesięcy, bez względu na to, czy dalej będzie korzystał z serwisu VOD, czy nie.

Ponadto warto pamiętać, że Vectra stosuje klauzule waloryzacyjne, uprawniające ją do „urealnienia” cen (Vectra tak to nazywa) dwa razy w roku. I już skorzystała z tego prawa – klienci otrzymali w styczniu informację o waloryzacji cen aż o 14,4%. W moim przypadku, jako że jestem klientem tej firmy, oznacza to podwyżkę rachunku od 1 marca 2023 roku o blisko 13 złotych (do tej pory płaciłem 79,90 złotych miesięcznie za telewizję i internet).