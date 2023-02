Dishonored: Death of the Outsider za darmo

Jak co tydzień, tak też i tym razem Epic ma dla nas kolejne darmowe gry. Aktualnie wciąż, jeszcze do godziny 16:59, odebrać można Adios i Hell is Others. Punktualnie o godzinie 17:00 zostaną udostępnione nowe produkcje za darmo. Co tym razem przygotował dla graczy Epic?

Odbierz Dishonored: Death of the Outsider

Pierwszą z dwóch darmowych gier, jakie ma dla nas w tym tygodniu Epic, jest Dishonored: Death of the Outsider. To kontynuacja dobrze nam znanej skradanki, która zebrała całą rzeszę fanów na świecie. W tej części gracz wciela się w rolę Billie Lurk, czyli zabójczyni obdarzonej supermocami. Ta ma za zadanie zabić Odmieńca, a w podróży przez świat towarzyszyć jej będzie dawny mentor – Daud.

źródło: Epic Games

Death of the Outsider jeszcze bardziej rozbudowało rozwiązania charakterystyczne dla Dishonored 2. Co prawda gra została wydana w 2017 roku, czyli przeszło sześć lat temu, ale wcale nie jest aż tak przestarzała, jak mogłoby się wydawać. Fabuła jest bardzo wciągająca, więc na pewno warto dać szansę temu tytułowi – szczególnie, że obecnie kosztuje 124 złote, a Epic oferuje go za darmo ;)

City of Gangsters za darmo

Drugą, darmową grą od Epica, jaką będzie można odebrać już od godziny 17:00, jest City of Gangsters. W tej produkcji zaczynasz swoją kryminalną działalność od zera i masz jedno zadanie: zbudować prawdziwe imperium. SomaSim oddało w nasze ręce produkcję, która daje całą masę możliwości, jak np. budowanie barów, nielegalnych destylarni czy wymuszanie przysług.

W City of Gangsters możesz także ścigać dłużników oraz przekupywać policję. Symulator przypomina więc budowę własnego imperium gangsterskiego. Warto zaznaczyć, że jest to stosunkowo świeża produkcja, ponieważ Kasego Games wydało ją w 2021 roku.

źródło: Epic Games

Jak możemy zaobserwować na załączonym powyżej screenie, gra oferuje standardową dla tego typu produkcji kamerę z widokiem na całe miasto z możliwością interakcji z różnymi budynkami czy osobami.