HUAWEI znów połączył dwa urządzenia w jedno i tak powstał nowy TalkBand B7

Promocje typu „2 w cenie 1” cieszą ogromną popularnością wśród klientów. Z chęcią kupują oni także multifunkcjonalne urządzenia – nowy HUAWEI TalkBand B7 takim właśnie jest, aczkolwiek to zupełnie inna konstrukcja niż dostępny od niedawna w Polsce HUAWEI Watch Buds.

HUAWEI TalkBand B7 to opaska i słuchawka Bluetooth w jednym

TalkBand jest serią z bardzo długą historią – już w 2015 roku mogliście przeczytać recenzję TalkBand B2 na Tabletowo.pl. W następnych latach producent wprowadzał na rynek kolejne generacje – TalkBand B3 zadebiutował w 2016 roku, Talkband B5 w 2018 roku, a TalkBand B6 w 2020 roku. Tak, TalkBand B4 nigdy nie trafił do sprzedaży. Dziś do oferty chińskiego giganta dołączył TalkBand B7.

TalkBand B7 (źródło: HUAWEI)

Podobnie jak poprzednicy, jest to inteligentna opaska i słuchawka w jednym. HUAWEI TalkBand B7 wyposażono w 1,53-calowy, zakrzywiony, kolorowy ekran 3D AMOLED o rozdzielczości 460×188 pikseli (326 ppi), który można obsługiwać dotykowo. Dodatkowym elementem sterującym jest jeden klawisz na bocznej krawędzi. We wnętrzu umieszczono zaś procesor Kirin A1, który w połączeniu z Bluetooth 5.2 ma zapewnić szybką i stabilną transmisję danych, także wtedy, gdy smartfon znajduje się w większej odległości od urządzenia.

Opaskę, a konkretniej już samą słuchawkę, wyposażono również w technologię redukcji szumów, dzięki czemu połączenia głosowe zawsze mają być wyraźne, a przynajmniej tak deklaruje producent.

TalkBand B7 (źródło: HUAWEI)

HUAWEI TalkBand B7 oferuje też typowe dla inteligentnych opasek funkcje: pomiar pulsu i poziomu nasycenia krwi tlenem oraz stresu (wraz z możliwością przeprowadzenia odprężających ćwiczeń oddechowych), śledzenie cyklu miesiączkowego, a także monitorowanie snu. Na tym jednak nie koniec – producent podaje, że urządzenie może pomóc wykryć ryzyko arytmii (w tym migotanie przedsionków) i bezdechu sennego.

W tym celu należy pobrać aplikację HUAWEI Innovation Research z AppGallery (nie jest dostępna na iOS), aczkolwiek firma otwarcie informuje, że TalkBand B7 nie jest urządzeniem medycznym, dlatego dane pomiarowe i wyniki mogą służyć jedynie jako odniesienie, a nie jako podstawa do diagnozy i leczenia.

Ponadto HUAWEI TalkBand B7 oferuje funkcje liczenia kroków i czasu aktywności oraz intensywności aktywności fizycznej, a także 10 typowych trybów sportowych. Do tego jej właściciele będą mogli wykorzystać ją do sterowania odtwarzaczem muzyki i wywoływania migawki aparatu w sparowanym smartfonie, jak również do wysyłania szybkich odpowiedzi tekstowych na otrzymane wiadomości (to ostatnie nie jest odstępne na iOS).

Według deklaracji producenta, HUAWEI TalkBand B7 ma pracować na jednym ładowaniu 2 dni. Opaska obsługuje też technologię szybkiego ładowania – 10-minutowe ładowanie zapewni 4 godziny pracy. Urządzenie cechuje się również odpornością na kurz i wodę IP57.

Cena

Cena TalkBand B7 zaczyna się w Chinach od 990 juanów (równowartość ~630 złotych) – tyle trzeba zapłacić za wersję z paskiem z gumy fluorowej. Model ze skórzanym paskiem (ze skóry bydlęcej) będzie sprzedawany za 1199 juanów (~760 złotych).

Przedsprzedaż w Chinach już się rozpoczęła. Obecnie nie mamy informacji na temat dostępności TalkBand B7 poza ojczyzną producenta.