Nowy smartfon HUAWEI wygląda jak milion dolarów, choć jest bardzo tani

Smartfon musi przyciągać wzrok, żeby klient go kupił. HUAWEI udało się (zresztą nie pierwszy raz) stworzyć model, który klienci z pewnością zauważą na sklepowej półce. Motywacją do jego kupna będzie jednak nie tylko atrakcyjny design, ale też przystępna cena.

Wygląd to mocna strona tego nowego smartfona HUAWEI

Producent położył bardzo duży nacisk na wygląd tego modelu i to widać. HUAWEI Enjoy 60 jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, złotej i niebieskiej. Wszystkie mają wyraźnie odróżniającą się od pozostałej części panelu tylnego wyspę z (dwoma) aparatami, z których każdy otoczony jest złotym okręgiem. W każdej wersji na pleckach jest też złoty napis HUAWEI. Urządzenie z pewnością więc przyciągnie wzrok klientów, szczególnie tych, którzy lubią, gdy jest „na bogato”.

Enjoy 60 (źródło: HUAWEI)

Choć design modelu Enjoy 60 może się podobać i robić wrażenie, to specyfikacja już tak samo „piorunująca” nie jest. Mamy tu bowiem do czynienia z tanim urządzeniem, co widać po liście jego parametrów, która swoją drogą jest niepełna, gdyż producent po raz kolejny nie podaje, ile RAM i jaki procesor zamontował w tym sprzęcie. Nieoficjalnie mówiło się przed jego premierą, że trafi do niego układ Kirin 710A, ale oficjalnego potwierdzenia nie ma.

Nie ma natomiast wątpliwości odnośnie pozostałych elementów wyposażenia, ponieważ ich producent już nie ukrywa. Wróćmy więc na chwilę do tego, robiącego wrażenie panelu tylnego – jak zostało wspomniane, umieszczono na nim dwa aparaty. Główny ma matrycę 48 Mpix i przysłonę f/1.8, natomiast drugi sensor 2 Mpix (f/2.4) – ten ostatni służy do pomiaru głębi ostrości.

Po drugiej stronie jest zaś aparat 8 Mpix z f/2.0, który umieszczono w wycięciu w kształcie litery „U” w górnej części ekranu LCD TFT o przekątnej 6,75 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli. Podczas gdy od tyłu jest na bogato, od przodu wręcz przeciwnie – taki wyświetlacz nie pasuje do „ekskluzywnego” urządzenia, dlatego nie dziwi, że na stronie produktu producent eksponuje przede wszystkim panel tylny Enjoy 60, mimo że współczynnik screen-to-body ratio wynosi aż 90,26%.

Enjoy 60 (źródło: HUAWEI)

Ponadto na pokładzie urządzenia znalazło się miejsce na 128/256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (w zależności od wersji), slot na kartę microSD do 512 GB, czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi) i akumulator o pojemności 6000 mAh, który można ładować z mocą 22,5 W (10 V/2,25 A) przez port USB-C oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe i dual SIM.

Smartfon fabrycznie pracuje na systemie HarmonyOS 3. Całość ma wymiary 168,3×77,7×8,98 mm i waży 199 gramów. Gwoli formalności trzeba na koniec dodać, że HUAWEI Enjoy 60 nie obsługuje sieci 5G.

Cena, dostępność

Regularną cenę wersji ze 128 GB pamięci wewnętrznej ustalono w Chinach na 1299 juanów (równowartość ~820 złotych), a wariantu z 256 GB wbudowanej pamięci na 1499 juanów (~945 złotych). W trakcie przedsprzedaży, która już się rozpoczęła, producent daje rabat w wysokości 50 juanów (~30 złotych) na każdą konfigurację.

HUAWEI Enjoy 60 z pewnością nie trafi do Polski, a na pewno nie pod taką nazwą. Niewykluczone, że przejdzie tzw. rebranding i pojawi się w innych krajach jako członek innej serii smartfonów chińskiego producenta – taki scenariusz jest jak najbardziej prawdopodobny.