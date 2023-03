Zobacz, jak będzie wyglądał nowy mObywatel 2.0. Zmieni się nie do poznania

Aplikację mObywatel pobrano już blisko 10 mln razy. Liczba jej użytkowników bardzo szybko się zwiększa, podobnie jak funkcjonalność. Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu ds. cyfryzacji, opublikował film, który pokazuje, jak będzie wyglądała wersja 2.0 tego programu. Zmiana jest ogromna.

Nowa aplikacja mObywatel 2.0

Aplikację mObywatel można pobrać zarówno na system operacyjny Android, jak i iOS, a ponadto jest ona dostępna w przeglądarce. Program nieustannie jest wzbogacany o kolejne nowości – jedną z ostatnich jest możliwość dodania do niego legitymacji emeryta-rencisty oraz adwokackiej i poselskiej. Odpowiedzialna za niego Kancelaria Prezesa Rady Ministrów stale pracuje nad jego rozwojem – dziś Janusz Cieszyński opublikował film, który pokazuje, jak będzie wyglądała wersja 2.0. Przygotujcie się na diametralne zmiany.

Tak aktualnie wygląda aplikacja mObywatel (źródło: Cyfryzacja KPRM)

Interfejs aplikacji obecnie jest oparty na kafelkach. W wersji 2.0 również się one pojawią – jako Usługi, ale znajdą się one w dolnej połowie ekranu głównego. Pierwsza połowa ma być zarezerwowana dla dokumentów – użytkownicy będą mogli tam umieścić skróty do dowodu osobistego, unijnego certyfikatu COVID, legitymacji emeryta-rencisty czy modułu mPojazd.

Na samym dole znajdzie się pięć odnośników: Start, Dokumenty, Skaner QR, Usługi i Więcej. W sekcji Dokumenty będzie można dodać dokumenty oraz ustawić, które z nich i w jakiej kolejności mają pojawić się na przewijanej karuzeli na ekranie głównym aplikacji (w górnej połowie). W sekcji Usługi sprawdzicie zaś na przykład liczbę punktów karnych na Waszym koncie, przejrzycie swoje eRecepty, skorzystacie z Bilkom, złożycie wniosek i zgłosicie naruszenie środowiska.

W zakładce Więcej znajdziecie z kolei Historię, Informacje prawne, Wydane certyfikaty i Pomoc techniczną, a dzięki Skanerowi QR potwierdzicie swoją tożsamość z wykorzystaniem aplikacji mObywatel (na przykład logując się do niego w przeglądarce lub zawierając umowę, bowiem istnieje taka możliwość).

Jak będzie już wkrótce wyglądał mObywatel? Zobaczcie ⤵️⤵️⤵️ pic.twitter.com/mAbk1W0VsR — Janusz Cieszyński (@jciesz) March 23, 2023

To nie jedyne nowości, których należy się spodziewać

Pod filmem, prezentującym nowego mObywatela, który Janusz Cieszyński udostępnił na Twitterze i LinkedIn, pojawiło się wiele komentarzy, na które Sekretarz Stanu ds. cyfryzacji chętnie odpowiadał. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że w aplikacji w przyszłości pojawi się również informacja o jakości powietrza i zostanie poprawiona kwestia legitymacji studenckiej (aktualnie wiele uczelni nie daje studentom możliwości dodania wydanych przez nie legitymacji do tego programu). Ponadto Cieszyński negocjuje usunięcie eRecept z mObywatela, aby były one dostępne tylko w aplikacji mojeIKP.

Janusz Cieszyński zapowiedział, że aktualizacja, która całkowicie odmieni mObywatela, zostanie udostępnia w czerwcu lub lipcu br. W podobnym terminie aplikacja powinna zostać zrównana z dowodem osobistym (Sejm przyjął już projekt ustawy o aplikacji mObywatel, Senat ma się nią zająć w przyszłym tygodniu – ostatnim krokiem jest podpis Prezydenta RP), aczkolwiek na pewno banki zaczną ją honorować dopiero od września 2023 roku, gdyż potrzebują czasu na wdrożenie odpowiednich procedur.