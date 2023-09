T-Mobile proponuje nawet rok abonamentu za darmo. Kto może skorzystać z oferty?

Sieć T-Mobile nie zapomina o swoich klientach. Dlatego właśnie teraz przygotowała specjalną promocję, dzięki której można zyskać nawet 12 miesięcy zwolnienia z obowiązku płacenia abonamentu. To jednak nie jest oferta dla wszystkich. Kto może z niej skorzystać?

T-Mobile proponuje 12 miesięcy bez abonamentu

Operator podkreśla, że wprowadza nową ofertę dla klientów biznesowych, żeby „wspierać prężnie rozwijających się polskich przedsiębiorców i dostarczać im narzędzia, które pomogą w budowaniu własnego biznesu”. Właśnie dlatego w MagentaBIZNES pojawiła się możliwość zyskania nawet 12 miesięcy zwolnienia z obowiązku płacenia abonamentu. Jak można z niej skorzystać?

Nowa promocja T-Mobile dotyczy opcji z nielimitowanym internetem w taryfach M, L oraz VIP dla nowych lub przenoszących numer klientów. Przyjrzyjmy się więc szczegółom tych ofert. Zacznijmy od cech wspólnych – każda z nich oferuje brak limitu ilości danych, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i EU oraz dwie karty SIM (jedna do telefonu i druga do internetu). Przy wyborze każdego z tych pakietów w umowie na 36 miesięcy, za pierwsze 12 z nich klient nie musi zapłacić. Jeśli ktoś chciałby zdecydować się na nieco krótszy, 24-miesięczny okres zobowiązania, to liczba darmowych miesięcy zmniejszy się do sześciu.

Za plan M w MagentaBIZNES w T-Mobile trzeba zapłacić 85 złotych netto miesięcznie. W zamian użytkownik otrzymuje internet mobilny z prędkością ograniczoną do 40 Mb/s i 100 minut rozmów międzynarodowych do UE na każdą kartę SIM oraz 50 minut współdzielonych. Wybór taryfy L to już koszt rzędu 100 złotych netto miesięcznie, jednak limit prędkości internetu jest tutaj podniesiony do 100 Mb/s, a liczba współdzielonych minut na rozmowy międzynarodowe rośnie do 100. Za najdroższą opcję wśród abonamentów dla firm w T-Mobile, czyli VIP, przedsiębiorcy muszą zapłacić 140 złotych netto miesięcznie. Idzie za tym jednak brak limitu prędkości internetu i 200 współdzielonych minut na rozmowy międzynarodowe do UE.

Warto również wspomnieć, że klienci, którzy zdecydują się na wybór jednej z opcji abonamentów MagentaBIZNES, mają możliwość dokupienia dodatkowej karty SIM z nielimitowanymi rozmowami oraz internetem współdzielonym z pakietu od 35 złotych miesięcznie.

Obniżki także na smartfony Samsunga

Oprócz oferty abonamentowej T-Mobile informuje, że przygotowało promocję na smartfony południowokoreańskiego producenta dostępne przy zakupie urządzenia razem z jedną z przedstawionych powyżej opcji MagentaBIZNES. Klienci, którzy zdecydują się na Samsunga Galaxy S23 wraz z umową na 36 miesięcy, mogą liczyć na raty w wysokości 75 złotych netto przez pierwsze 12 miesięcy umowy. Przez resztę jej trwania rata wyniesie 160 złotych netto miesięcznie. Z taką samą umową za Samsunga Galaxy S23 Ultra rata wyniesie przez pierwszy rok 160 złotych netto, a potem 245 złotych netto miesięcznie.

Na najtańsze miesięczne raty za smartfon mogą liczyć klienci przy wyborze Samsunga Galaxy A34. Przez pierwsze 12 miesięcy wysokość miesięcznej raty to 40 złotych netto. Potem zwiększa się ona do 125 złotych netto miesięcznie. W przypadku każdego smartfona wybór krótszej 24-miesięcznej umowy sprawi, że wysokość raty za urządzenie automatycznie wzrośnie.