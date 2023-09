Nowe smartfony Google będą bezkonkurencyjne

Google oficjalnie zaprezentuje smartfony Pixel 8 i Pixel 8 Pro już w przyszłą środę, 4 października 2023 roku. Na kilka dni przed debiutem dowiedzieliśmy bardzo ciekawych rzeczy na ich temat. Nowe informacje mogą skutecznie zachęcić wiele osób do kupienia tych urządzeń.

Nikt nie da Wam tyle co Google

Im bliżej do premiery, tym więcej dowiadujemy się o nowych smartfonach Google. Najnowsze, przedpremierowe doniesienia są niezwykle interesujące, ponieważ wskazują, że urządzenia innych marek nie będą miały podejścia do Pixel 8 i Pixel 8 Pro. Po pierwsze do sieci wyciekł film promocyjny, omawiający funkcje aparatu wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Pixel 8 i Pixel 8 Pro będą w stanie rozjaśnić film i zdjęcia oraz wyodrębnić z niego pożądany dźwięk, gdy wideo nagrano w hałaśliwym miejscu. Największe wrażenie robi jednak funkcja… zamiany głowy na zdjęciach – tak, smartfony będą w stanie rozpoznać twarz i zaproponować wklejenie do zdjęcia twarzy z innego ujęcia. Jej prezentacja zaczyna się na załączonym poniżej filmie od 0:40.

Ponadto Pixel 8 i Pixel 8 Pro umożliwią ustawianie punktu ostrości „niczym lustrzanki cyfrowe”, a także – co robi podobnie wielkie wrażenie jak podmiana twarzy – nie tylko usunięcie niepożądanych elementów z tła zdjęcia, ale też przesunięcie głównego obiektu w inne miejsce! To zdecydowanie „zabójcze funkcje”, ale na tym nie koniec.

Nowe smartfony Google zaoferują bowiem też funkcję Safety Check, przydatną na przykład wtedy, gdy ktoś wraca sam do domu. Można na niej ustawić spodziewany czas dotarcia na miejsce – gdy do wyznaczonej godziny użytkownik się „nie zamelduje”, wskazane wcześniej kontakty otrzymają wiadomość o tym fakcie. Podobną funkcję oferują od niedawna iPhone’y.

źródło: 91mobiles

To jednak wciąż nie koniec wyjątkowości nowych smartfonów Google, ponieważ według najnowszych informacji, Pixel 8 i Pixel 8 Pro będą miały zapewnione aż 7 (!!!) lat wsparcia w postaci aktualizacji, aczkolwiek niekoniecznie oznacza to, że otrzymają siedem aktualizacji Androida – raczej należy się spodziewać pięciu i dodatkowo dwóch lat jeszcze samych poprawek zabezpieczeń. Mimo wszystko tym samym Google podniesie poprzeczkę jeszcze wyżej niż Samsung.

Specyfikacja Google Pixel 8 i Pixel 8 Pro

W sieci pojawiła się też szczegółowa specyfikacja obu nadchodzących nowości oraz ich rendery. Zacznijmy od Pixel 8, który zaoferuje:

6,2-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 2000 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 60 do 120 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych,

procesor Google Tensor G3 z koprocesorem bezpieczeństwa Titan M2,

8 GB RAM LPDDR5X,

128/256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1,

akumulator o pojemności 4575 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 27 W i indukcyjnego 18 W,

dwa aparaty na tyle 50 Mpix, 1/1.31″, 1.2 μm, f/1.68, 82°, 12 Mpix, 1.25 μm, f/2.2, 125,8°,

aparat na przodzie 10,5 Mpix (1.22 μm; f/2.2; 95°),

Bluetooth 5.3, WiFi 7, NFC,

szkło Corning Gorilla Glass Victus na przodzie i tyle,

certyfikat IP68.

5.7 Ocena

Google Pixel 8 Pro zaoferuje natomiast:

6,7-calowy, płaski wyświetlacz LTPO OLED o jasności do 2400 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych,

procesor Google Tensor G3 z koprocesorem bezpieczeństwa Titan M2,

12 GB RAM LPDDR5X,

do 512 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1 (w USA do 1 TB),

akumulator o pojemności 5050 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 30 W i indukcyjnego 23 W,

trzy aparaty na tyle 50 Mpix, 1/1.31″, 1.2 μm, f/1.68, 82°, 48 Mpix, 0.8 μm, f/1.95, 125,5°, 48 Mpix, 0.7 μm, f/2.8, 21,8°, 5x zoom optyczny,

aparat na przodzie 10,5 Mpix (1.22 μm; f/2.2; 95°),

Bluetooth 5.3, WiFi 7, NFC,

szkło Corning Gorilla Glass Victus 2 na przodzie i tyle,

certyfikat IP68.

Google Pixel 8 Pro (źródło: MySmartPrice)

Cena Google Pixel 8 i Pixel 8 Pro

Według przedpremierowych doniesień, Pixel 8 będzie kosztował w Europie od 799 euro/699 funtów (~3670-3700 złotych), natomiast Pixel 8 Pro od 1099 euro/999 funtów (~5050/5285 złotych). Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że w Wielkiej Brytanii za Google Pixel Watch 2 trzeba będzie zapłacić 349 funtów (~1850 złotych).