Nowa oferta T-Mobile dla biznesu. Jest nawet taryfa VIP

Początek nowego roku kalendarzowego przyniósł nową ofertę MagentaBIZNES dla firm. Operator przygotował cztery pakiety usług dla klientów biznesowych, w tym również taryfę VIP, która zapewnia m.in. dostęp do nielimitowanego internetu bez limitu prędkości.

T-Mobile zapewnia, że wprowadzone zmiany w ofercie dla klientów biznesowych ułatwią przedsiębiorcom codzienną pracę, nie tylko w kraju, ale też za granicą. W każdej taryfie dostają bowiem oni pakiet 100 minut do Unii Europejskiej, a do tego jeszcze w taryfach M, L i VIP kolejne – odpowiednio – 100, 200 lub aż 500 minut, które będą współdzielone na wszystkich kartach SIM, przypisanych do konta abonenckiego.

Oczywiście rozmowy, SMS-y i MMS-y są bez limitu w kraju, a także w roamingu w Unii Europejskiej, podobnie jak internet w Polsce w taryfach M, L i VIP. W taryfie S klient otrzyma natomiast pakiet 20 GB co miesiąc, a także dodatkowo 20 GB przez pierwsze trzy miesiące trwania umowy.

Internet jest współdzielony na wszystkich kartach SIM, podobnie jak dodatkowy pakiet minut do Unii Europejskiej w taryfach M, L i VIP. Trzeba też wspomnieć o tym, że tylko w ofercie VIP nie ma limitu prędkości podczas korzystania z internetu, podczas gdy w taryfie L klient będzie mógł surfować po sieci z prędkością maksymalnie 200 Mbit/s, a w pakietach M i S – do 30 Mbit/s.

Nowa oferta dla firm (źródło: T-Mobile)

Ponadto klienci, którzy wybiorą nową ofertę MagentaBIZNES w T-Mobile, będą mogli dokupić dodatkowe karty SIM za 35 złotych netto miesięcznie. Co ważne, jeśli po siedmiu miesiącach okaże się, że klient nie ma potrzeby korzystać z dodatkowej karty SIM i nie będzie jej używać, to wówczas operator naliczy za nią opłatę w wysokości 1 złotówki w skali miesiąca.

Oczywiście klient może w każdym momencie ponownie zacząć korzystać z dodatkowej karty SIM – wówczas będzie za nią płacić 35 złotych netto miesięcznie. Ponadto w ofercie T-Mobile dostępne są urządzenia na raty, w tym najnowszy smartfon Samsung Galaxy S21 FE 5G, w przypadku którego rata wynosi 80 złotych netto miesięcznie (aktualnie każdy może go też kupić bez umowy w niższej cenie z gratisem).

Nową ofertę dla klientów biznesowych można kupić m.in. na dedykowanej stronie internetowej T-Mobile.