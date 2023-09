Nowy starter T-Mobile niczym biały kruk – kupisz go w tylko jednym sklepie

Operatorzy sprzedają swoje startery z ofertami na kartę w wielu miejscach, aby zdobyć jak najwięcej klientów. W tym przypadku T-Mobile postanowiło jednak ograniczyć dostępność do tylko jednej, choć bardzo popularnej sieci sklepów.

Nowy, ekskluzywny starter T-Mobile

Współpraca operatora z Żabką trwa w najlepsze. Właśnie ogłoszono jej kolejny owoc. Otóż w sklepach sieci Żabka pojawiły się nowe startery z ofertą T-Mobile na kartę, które kosztują 10 złotych i zawierają pakiet aż 240 GB internetu. Co równie ważne: nie kupicie ich nigdzie indziej, a tylko wyłącznie w Żabkach.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Po włożeniu karty SIM do telefonu będziecie mieli do wykorzystania bonus w postaci 200 GB oraz aktywną ofertę GO! M, która zawiera nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 40 GB internetu (20 GB w ramach oferty + 20 GB po doładowaniu konta kwotą minimum 35 złotych) – opłata za pierwsze 30 dni za nią jest zawarta w cenie startera.

Jeśli ktoś zamierza dłużej korzystać z zakupionego w Żabce nowego startera T-Mobile, powinien od razu uruchomić w aplikacji operatora promocję „Rok internetu”, w ramach której będzie otrzymywał co miesiąc, przez łącznie 12 miesięcy, pakiet 200 GB internetu – łącznie zatem aż 2400 GB. Warunkiem ich przyznania jest jednak utrzymanie aktywnej oferty GO! M, tzn. trzeba zapewnić środki na koncie, aby się mogła automatycznie odnowić co 30 dni.

Operator zachęca do zakupu swojego starterem jeszcze jedną promocją

10 złotych za 240 GB internetu na 30 dni już samo w sobie niewątpliwie jest bardzo kuszącą propozycją, lecz na tym zachęty się nie kończą. Nowy starter, podobnie jak te już dostępne w Żabkach, bierze bowiem udział w promocji, w ramach której po jego zakupie otrzymacie bon na darmowego hot-doga z Żabki.

Zostanie on wydrukowany na paragonie i dzięki niemu będziecie mogli odebrać dowolnego hot-doga w Żabce. Trzeba jednak pamiętać o terminach – starter należy kupić do 10 października, a darmowego hot-doga odebrać do 17 października 2023 roku.