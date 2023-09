iPhone 16 przyniesie zmianę, na którą użytkownicy czekają od dawna

Niedawno odbyła się premiera najnowszej serii smartfonów Apple, ale na próżno szukać w niej rewolucyjnych zmian. Doniesienia pojawiające się w sieci sugerują jednak, że przyszłoroczny model iPhone 16 przyniesie wyczekiwaną przez użytkowników funkcję.

120 Hz odświeżanie w końcu w podstawowym iPhone’ie

Seria iPhone 15 miała swoją premierę 12 września 2023 roku. Model podstawowy oraz ten z dopiskiem „Plus” zachowały część specyfikacji znanych już z iPhone’ów 14. Mowa tu m.in. wyświetlaczach, bo choć oba modele zostały wyposażone w OLED-owe panele z Dynamiczną Wyspą, to wciąż oferują one odświeżanie obrazu ze standardową częstotliwością 60 Hz, a jest to poziom, który coraz trudniej spotkać nawet w tanich smartfonach z Androidem.

Najnowsze doniesienia, które pojawiły się w sieci, wskazują jednak, że przyszłoroczna seria iPhone 16 może zmienić tę niechlubną tradycję giganta z Cupertino. Według nich model podstawowy oraz iPhone 16 Plus zaoferują swoim użytkownikom wyświetlacze ProMotion ze 120 Hz odświeżaniem. Ta zmiana będzie wiązać się także z cieńszymi ramkami wokół ekranu.

Dodatkowo nieoficjalne informacje mówią o tym, że smartfony sprzedawane w USA będą miały przycisk do aktywacji trybu mmWave w przypadku możliwości połączenia z tym typem sieci 5G. Ponadto informator podaje, że dwa obiektywy aparatów mogą zostać w tych modelach umieszczone na tyle pionowo, a nie po przekątnej. Majin Bu, na którego powołuje się portal PhoneArena, podkreśla jednak, że nie są to w 100% przesądzone informacje, ponieważ nowe urządzenia Apple są nadal w fazie testów.

iPhone 15 Pro (źródło: Apple)

Co zmieni się w wersjach Pro?

Według tego samego informatora iPhone 16 Pro i iPhone 16 Ultra powinny mieć na pokładzie chipset A18 Pro. Z kolei model podstawowy oraz „Plus” będą prawdopodobnie wyposażone w chip A17 Pro. Ponadto doniesienia przekazane przez Majina Bu mówią o trzech dodatkowych obiektywach w wersji Ultra. Nie wiadomo jeszcze, do czego mogą posłużyć, jednak pokusił się on o spekulacje, że mogą mieć coś wspólnego z goglami Vision Pro, które mają pojawić się na rynku w pierwszym kwartale 2024 roku.

Inne przedpremierowe informacje o bogatszych wersjach iPhone’a 16 zostały udostępnione przez serwis MacRumors. Według nich możemy spodziewać się większych wyświetlaczy. Wersja Pro ma oferować 6,3-calowy, a Pro Max 6,9-calowy ekran. Powołując się na analityka Jeffa Pu, portal przytacza także doniesienia o możliwym zastosowaniu w wersjach premium modułu Wi-Fi 7. Umożliwiłoby to urządzeniom jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych w pasmach 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz.

W iPhone’ach 16 Pro i 16 Pro Max prawdopodobnie pojawi się też 48 Mpix sensor połączony z ultraszerokokątnym obiektywem. Ma on pozwolić na wykonywanie lepszej jakości fotografii i rejestrowanie większej ilości szczegółów w trybie 0,5x. Z kolei teleobiektyw w już obu modelach ma oferować 5-krotny zoom optyczny.

Premiera nowych iPhone’ów odbędzie się najpewniej we wrześniu 2024 roku. Zostało do niej jeszcze sporo czasu, dlatego właśnie pojawiające się w tej chwili doniesienia możemy traktować z lekkim przymrużeniem oka, bo nie wiadomo, ile z nich zniknie na etapie testów, a ile pojawi się we właściwym produkcie, który trafi na sklepowe półki.