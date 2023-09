Nowy tablet Huawei jest ogromny. Takiego MatePada jeszcze nie było

Huawei ma w swojej ofercie niejeden tablet, ale takiego jeszcze nigdy nie wprowadził na rynek. Najwyraźniej producent uznał, że nadszedł na to najwyższy czas. W porównaniu ze starszymi braćmi w portfolio nowy MatePad Pro jest naprawdę ogromny.

Specyfikacja naprawdę dużego tabletu Huawei MatePad Pro 13.2″

Gabaryty najnowszego tabletu Huawei definiuje zastosowany w nim ekran, który ma przekątną aż 13,2 cala – do tej pory producent nie wprowadził na rynek tego typu urządzenia z tak dużym wyświetlaczem. W oczy rzuca się też podłużne wycięcie w górnej części – na podobny zabieg zdecydował się też Samsung w Galaxy Tab S8 Ultra i Galaxy Tab S9 Ultra.

Huawei MatePad Pro 13.2″ (fot. producenta)

I choć niektórym może się nie podobać wycięcie w ekranie, to niewątpliwie pomogło ono osiągnąć naprawdę imponującą wartość współczynnika screen-ro-body, bo w tym modelu wynosi on aż 94%. Z drugiej strony można się zastanawiać, czy akurat w tabletach tak wąskie ramki naprawdę są potrzebne, ale niech każdy sam odpowie sobie na to pytanie – moim zdaniem ich przesadne zwężanie niekoniecznie jest dobrym pomysłem.

Pozostałe parametry wyświetlacza w MatePad Pro 13.2 to rozdzielczość 2880×1920 pikseli (262 ppi), proporcje 3:2, odświeżanie obrazu z częstotliwością do 144 Hz, współczynnik kontrastu 1000000:1 i jasność do 1000 nitów oraz obsługa 1,07 mld kolorów i wsparcie dla przestrzeni kolorów DCI-P3. Ponadto ekran można obsługiwać nowym rysikiem Huawei M-Pencil 3. generacji, który wykrywa ponad 10000 stopni nacisku i wykorzystuje technologię NearLink. Warto też dodać, że producent pokrył go specjalnym materiałem, który ma zmniejszać refleksy świetlne.

Huawei MatePad Pro 13.2″ (fot. producenta)

Producent zapewnia, że MatePad Pro 13.2″ zapewnia wysoką wydajność, lecz nie podaje, jaki procesor to zapewnia. Wiemy natomiast, że w zależności od modelu tablet będzie dysponował 12 lub 16 GB RAM i 256 bądź 512 GB albo nawet 1 TB pamięci wbudowanej. Zasilaniem tego giganta, pracującego pod kontrolą systemu HarmonyOS 4, zajmie się akumulator o pojemności 38,89 Wh (5050 mAh 7,7 V; 10100 mAh 3,85 V), który można ładować z mocą 88 W (do 85% w 65 minut).

Ponadto Huawei MatePad Pro 13.2″ oferuje Bluetooth 5.2 (ze wsparciem dla AAC i LDAC), WiFi (2,4 GHz i 5 GHz), port USB-C (USB 3.1 Gen 1) z USB OTG (ładowanie zwrotne maksymalnie z mocą 7,5 W), obsługę pięciu systemów lokalizacyjnych (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS), cztery mikrofony i sześć głośników ze zgodnością z certyfikatami HDR Vivid i Audio Vivid. Do tego na pokładzie tabletu są trzy aparaty: na tyle duet 13 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym, a na przodzie 16 Mpix (f/2.2) wraz z czujnikiem dToF do funkcji rozpoznawania twarzy.

Huawei MatePad Pro 13.2″ (fot. producenta)

Huawei MatePad Pro 13.2″ ma wymiary 196,1×289,1×5,5 mm i waży 580 gramów.

Cena Huawei MatePad Pro 13.2″

Tablet w pierwszej kolejności trafi do sprzedaży w Chinach, gdzie będzie dostępny w trzech kolorach (czarnym, białym i zielonym) oraz czterech konfiguracjach:

12/256 GB WiFi za 5199 juanów (równowartość ~3070 złotych),

12/512 GB WiFi za 5699 juanów (~3365 złotych),

16 GB/1 TB WiFi za 6999 juanów (~4130 złotych),

16 GB/1 TB + rysik + klawiatura za 8299 juanów (~4900 złotych).

Na tę chwilę nie wiadomo, czy Huawei MatePad Pro 13.2″ będzie dostępny poza Chinami, ale jeśli tak, to jego cena z pewnością zostanie ustalona na znacznie wyższym poziomie niż w Chinach.