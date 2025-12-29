Tablety i smartfony za pół ceny. Ruszyła wyprzedaż

Koniec świąt Bożego Narodzenia to co roku początek wyprzedaży, które przyciągają tłumy klientów. Play również to robi, oferując tablety i smartfony za pół ceny.

Tablety za pół ceny w Play

W ramach promocji operator oferuje dwa modele w obniżonych cenach. Pierwszy to tablet Redmi Pad 2 Pro za 649 złotych, który w sklepach z elektroniką kosztuje od 1079 złotych. Oddaje on do dyspozycji 12,1-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2560×1600 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, akumulator o pojemności 12000 mAh i aparat 8 Mpix zarówno na przodzie, jak i tyle.

Kolejnym modelem, dostępnym w promocji – za 849 złotych – jest tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite z 10,9-calowym ekranem o rozdzielczości 2112×1320 pikseli, procesorem Exynos 1380, akumulatorem o pojemności 8000 mAh oraz aparatem 8 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie. W zestawie otrzymacie również rysik. W oficjalnej polskiej dystrybucji kosztuje on od 1349 złotych.

Promocja jest skierowana do osób, które zdecydują się wykupić dostęp do światłowodu Play (dotyczy wyłącznie nowych umów). Do wyboru są różne prędkości:

do 300 Mbit/s od 60 złotych miesięcznie,

do 600 Mbit/s od 65 złotych miesięcznie,

do 1 Gbit/s + Amazon Prime w cenie od 85 złotych miesięcznie

oraz do 8 Gbit/s + Amazon Prime w cenie od 125 złotych miesięcznie.

Osoby, które nie są klientami Play, będą płaciły 10 złotych więcej miesięcznie. Ponadto w ramach promocji operator oferuje od 2 do nawet 12 miesięcy rabatu na abonament:

do 300 Mbit/s – 2 miesiące za 0 złotych lub 10 złotych,

do 600 Mbit/s – 4 miesiące za 0 złotych lub 10 złotych,

do 1 Gbit/s – 6 miesięcy za 0 złotych lub 10 złotych,

do 8 Gbit/s – 12 miesięcy za 0 złotych lub 10 złotych.

0 złotych dotyczy osób, które są już klientami Play, natomiast 10 złotych tych, które nie posiadają żadnej usługi u tego operatora.

Wyprzedaż smartfonów w Play

Operator wyprzedaje po świętach Bożego Narodzenia nie tylko tablety, ale też smartfony, a konkretniej modele Samsung Galaxy A56 5G 8/256 GB (za 999 złotych), Motorola Edge 60 Fusion 5G 8/256 GB (za 599 złotych) i Xiaomi 15T 5G.

Niniejsza promocja skierowana jest do osób, które kupią smartfon wraz z abonamentem Play L za 95 złotych miesięcznie lub Homebox za 110 złotych miesięcznie. Dla klientów Play cena może być o 30 złotych niższa (rabat za łączenie usług; dotyczy osób, które mają umowę na internet lub telewizję z abonamentem powyżej 25 złotych miesięcznie).

Obie oferty obejmują nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i internet (w kraju; w roamingu w Unii Europejskiej limit to 27,62 GB miesięcznie) oraz dostęp do telewizji Play Now. Do taryfy Homebox operator dodaje dodatkową kartę SIM z internetem bez limitu danych i prędkości.

Co ważne, podane powyżej ceny zawierają rabat za e-fakturę i terminowe płatności oraz zgody marketingowe (łącznie 10 złotych), mimo że w grudniu 2025 roku UOKiK nałożył na Play karę za uzależnianie przyznania rabatu na abonament od terminowego płacenia rachunków – zdaniem Urzędu taka praktyka jest niezgodna z prawem.