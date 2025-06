Rewolucyjna zmiana w T-Mobile. Nowa oferta to problem dla konkurencji

Operator T-Mobile postanowił diametralnie zmienić swoją ofertę. Wyróżnia ją prostota, a do tego bardzo atrakcyjne ceny, momentami wręcz niewiarygodne. Konkurencja może mieć przez to problem.

Nowa, prosta i tylko jedna oferta T-Mobile na abonament komórkowy (cennik)

Od dziś T-Mobile oferuje tylko jeden abonament komórkowy za 75 złotych miesięcznie po rabatach za zgody marketingowe i obsługę elektroniczną. Zapewnia on:

rozmowy bez limitu,

SMS-y bez limitu,

MMS-y bez limitu,

internet bez limitu danych i prędkości.

Za każdy kolejny numer klienci zapłacą 55 złotych miesięcznie (po rabatach). Ponadto za 20 złotych miesięcznie mogą aktywować pakiet usług dodatkowych:

Bezpieczna rodzina+ i Bezpieczne surfowanie

lub Ubezpieczenie urządzenia i Bezpieczne surfowanie.

Nowa oferta T-Mobile na abonament komórkowy od 25 czerwca 2025 roku (źródło: T-Mobile)

Operator oferuje również sposobność wykupienia możliwości korzystania z internetu bez limitu w roamingu w Unii Europejskiej przez 14 dni – kosztuje to 49 złotych i można skorzystać z niego w dowolnym momencie przez 90 dni od daty zakupu. Nielimitowany internet poza Polską w UE na dwa tygodnie można nabyć maksymalnie dwa razy do 30 września 2025 roku.

Nowa, prosta oferta T-Mobile na abonament komórkowy, światłowód i telewizję (cennik)

Operator umożliwia też wykupienie pakietu, złożonego z opisanego powyżej abonamentu komórkowego ze wszystkim bez limitu oraz internetu światłowodowego za o prędkości do 300 Mbit/s… 75 złotych miesięcznie (po rabatach). To niewiarygodna oferta, ponieważ w takim scenariuszu klient otrzyma dostęp do światłowodu niejako „gratis”.

T-Mobile oferuje też możliwość dodania do abonamentu komórkowego bez limitu i światłowodu o prędkości do 300 Mbit/s telewizji z pakietem M (147 kanałów) – taki zestaw będzie kosztował 125 złotych miesięcznie (po rabatach).

Ponadto możliwe jest zwiększenie prędkości internetu światłowodowego do 900 Mbit/s za dodatkowe 20 złotych miesięcznie.

Nowa oferta T-Mobile na abonament komórkowy, internet światłowodowy i telewizję od 25 czerwca 2025 roku (źródło: T-Mobile)

Nowa, prosta oferta T-Mobile na domowy internet mobilny (cennik)

Operator uprościł też ofertę domowego internetu mobilnego. Za 80 złotych miesięcznie (po rabatach) klient będzie mógł korzystać z internetu bez limitu danych i prędkości w „Strefie domowej”. Cena obejmuje również router Wi-Fi z anteną zewnętrzną. Osoby, posiadające inne usługi w T-Mobile, zapłacą 60 złotych miesięcznie (po rabatach).

Nowa oferta T-Mobile na domowy internet mobilny od 25 czerwca 2025 roku (źródło: T-Mobile)

Na koniec warto przypomnieć, że niedawno Plus i Polsat Box również zdecydowały się na mocne uproszczenie oferty, ale propozycja T-Mobile jest zdecydowanie hojniejsza.