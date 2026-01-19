Motorola Edge 60 Neo w końcu dostępna w Polsce. Cena pozytywnie zaskakuje

Smartfon Motorola Edge 60 Neo został oficjalnie zaprezentowany we wrześniu 2025 roku. Producent wówczas nie zdradził, kiedy trafi do sprzedaży w Polsce i ile będzie kosztował. Dziś w końcu ogłosił, że mieszkańcy Polski mogą go już kupić. Cena jest pozytywnym zaskoczeniem.

Smartfon Motorola Edge 60 Neo trafił do sprzedaży w Polsce. Cena może Ci się spodobać

Motorola Edge 60 Neo zadebiutowała we wrześniu 2025 roku podczas targów IFA 2025 w stolicy Niemiec – Berlinie. W komentarzach na Tabletowo.pl nieraz widzieliśmy pytanie o jej dostępność i cenę w Polsce, jednak do tej pory nie znaliśmy daty polskiej premiery i nie wiedzieliśmy, ile trzeba będzie za nią zapłacić w kraju nad Wisłą. Dziś producent w końcu oficjalnie zaanonsował rozpoczęcie sprzedaży tego modelu oraz podał jego sugerowaną cenę.

Smartfon Motorola Edge 60 Neo jest sprzedawany w Polsce od 19 stycznia 2026 roku za 1499 złotych. Taka cena to pozytywne zaskoczenie, ponieważ Motorola Edge 50 Neo kosztowała na start aż 2199 złotych. Niestety, jest też wiadomość, która niektórym może się mniej spodobać. Mianowicie model ten dostępny jest wyłącznie w Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie oraz w sieci T-Mobile.

Motorola Edge 60 Neo (źródło: Motorola)

Przy okazji warto przypomnieć, że od 19 stycznia 2026 roku dostępna w Polsce jest też Motorola Signature. A teraz przejdźmy do tego, co oferuje smartfon Motorola Edge 60 Neo.

Co oferuje smartfon Motorola Edge 60 Neo? (specyfikacja)

Przede wszystkim Motorola Edge 60 Neo jest kompaktowym smartfonem, gdyż wyposażono ją w wyświetlacz pOLED LTPO o przekątnej 6,36 cala. Ekran odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz i osiąga jasność do 3000 nitów, a ponadto pokrywa go szkło Corning Gorilla Glass 7i.

Smartfon Motorola Edge 60 Neo ma na wyposażeniu również procesor MediaTek Dimensity 7400 wraz z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować zarówno przewodowo (maksymalnie z mocą 68 W), jak i indukcyjnie (z mocą 15 W).

Ponadto model ten ma 32 Mpix aparat na przodzie oraz trzy aparaty na tyle: główny 50 Mpix z OIS, ultraszerokokątny z matrycą 13 Mpix (z funkcją makro) i 10 Mpix teleobiektyw z 3x zoomem optycznym. Ważne jest również to, że smartfon Motorola Edge 60 Neo cechuje się odpornością, zgodną z kryteriami klas IP68, IP69 i MIL-STD-810H.

Motorola Edge 60 Neo vs Motorola Edge 50 Neo – porównanie specyfikacji

Motorola Edge 60 Neo

(wersja sprzedawana w Polsce) Motorola Edge 50 Neo

(wersja sprzedawana w Polsce) Wyświetlacz pOLED LTPO

6,36 cala

2670×1200 pikseli

120 Hz

jasność do 3000 nitów pOLED LTPO

6,4 cala

2670×1200 pikseli

120 Hz

jasność do 3000 nitów Procesor MediaTek Dimensity 7400 MediaTek Dimensity 7300 RAM 12 GB

LPDDR4X 12 GB

LPDDR4X Pamięć wbudowana 256 GB

uMCP 512 GB

uMCP Akumulator 5000 mAh

ładowanie do 68 W

ładowanie indukcyjne do 15 W 4310 mAh

ładowanie do 68 W

ładowanie indukcyjne do 15 W Aparat z przodu 32 Mpix (f/2.4) 32 Mpix (f/2.4) Aparat z tyłu – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2) z funkcją Macro Vision

– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.0) z OIS i 3x zoomem optycznym – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2) z funkcją Macro Vision

– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.0) z OIS i 3x zoomem optycznym Głośniki stereo TAK

Dolby Atmos TAK

Dolby Atmos Czytnik linii papilarnych TAK, ekranowy TAK, ekranowy Łączność 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, NFC, eSIM, USB-C (USB 2.0) 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, eSIM, USB-C (USB 2.0) Wymiary 154,11×71,24×8,09 mm 154,1×71,2×8,1 mm Waga 174,5 grama 171 gramów Odporność IP68/IP69

MIL-STD-810H IP68

MIL-STD-810H System operacyjny Android 15 Android 14 Aktualizacje systemu 4 lata 5 lat Aktualizacje zabezpieczeń 5 lat (co 2 miesiące) 5 lat Cena w momencie premiery 1499 złotych 2199 złotych