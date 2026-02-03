Mogłeś mieć tę funkcję YouTube Premium za darmo. Już nie możesz

YouTube Premium to subskrypcja, która daje szereg korzyści, aczkolwiek jedna z jej funkcji była dostępna za darmo z powodu luki. Amerykański gigant jednak ją usunął. To kolejny krok do „zachęcenia” (czyt. zmuszenia) użytkowników do wykupienia abonamentu.

Jedna z funkcji YouTube Premium była dostępna za darmo. Już nie jest

Subskrypcja YouTube Premium jest dostępna w Polsce od maja 2019 roku. Zapewnia ona wiele korzyści, skłaniających do sięgnięcia po portfel. Zdecydowanie największą jest brak reklam, które najbardziej irytują użytkowników platformy, jednak przydatna jest również funkcja odtwarzania filmów w tle podczas korzystania z innych aplikacji i przy zablokowanym ekranie.

Choć w teorii ta ostatnia miała być zarezerwowana dla osób opłacających subskrypcję, to w praktyce z powodzeniem mogli z niej korzystać również użytkownicy wybranych przeglądarek internetowych, w tym Samsung Internet, Microsoft Edge, Brave i Vivaldi. Wystarczyło wejść na mobilną stronę YouTube na smartfonie i włączyć film.

Użytkownicy zaczęli jednak zgłaszać, że po tym, jak uruchomili wideo i przełączyli się na inną aplikację lub wyłączyli ekran, materiał przestał się odtwarzać. Przedstawiciel Google przekazał, że nie jest to błąd, a celowe działanie firmy, która (w końcu) usunęła „lukę”, pozwalającą korzystać z tego „obejścia” osobom, niepłacącym za YouTube Premium.

To kolejna „zachęta” do wykupienia YouTube Premium

Google już od 2023 roku utrudnia blokowanie reklam na YouTube, choć wciąż jest to możliwe. W grudniu 2025 roku zapowiedziano, że będzie jeszcze więcej reklam na YouTube, lecz nie tylko to ma na celu „zachęcenie” do wykupienia subskrypcji.

Amerykanie bowiem rozważają dodanie do YouTube Premium funkcji, która była do tej pory darmowa. Z drugiej strony, w sierpniu 2025 roku zauważono, że jedna z funkcji YouTube Premium zaczęła być dostępna dla wybranych użytkowników, którzy nie płacą za subskrypcję.

Dla przypomnienia, od kwietnia 2025 roku obowiązuje nowy cennik YouTube Premium w Polsce. Z kolei od lipca 2025 roku w Polsce dostępna jest subskrypcja YouTube Premium Lite, ale nie zapewnia ona możliwości odtwarzania wideo w tle i nie likwiduje całkowicie reklam.