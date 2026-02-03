Popularny serwis streamingowy drożeje, ale daje coś w zamian

2026 rok nie zaczyna się najlepiej dla osób opłacających dostęp do wielu platform streamingowych. Po podwyżkach cen Spotify czy Amazon Prime przyszedł czas na kolejny serwis.

Sezon na podwyżki streamingu

Najwcześniej tegoroczny „sezon podwyżek” rozpoczął Amazon, bo 14 stycznia 2026 roku Amazon podniósł cenę Amazon Prime w Polsce, w której zawiera się dostęp do platformy Prime Video. Następnie 24 stycznia 2026 roku nowy cennik planów ogłosił SkyShowtime i od 24 lutego osoby opłacające plany Standard oraz Standard z reklamami będą musiały wyłożyć kolejno 10 i 5 złotych więcej na usługę. Miesiąc zamyka Spotify, ponieważ od 31 stycznia 2026 roku użytkownicy Spotify Premium w Polsce korzystają z platformy na bazie nowego cennika. W zależności od opłacanego planu, doszło do podwyżki abonamentu o 11-18%.

Wcześniej, bo w lutym 2025 roku cennik zaktualizował HBO Max. Następnie w kwietniu 2025 roku ogłoszono nowy cennik YouTube Premium, a pod koniec września 2025 roku Disney+ podniósł ceny subskrypcji w Polsce. Jeżeli w głowie wychodzi Wam, że większość dużych graczy podniosła już ceny i dalsze uszczuplanie konta Wam nie grozi, to jest szansa, że musicie przygotować się na jeszcze jeden cios ze strony rynku VOD.

Crunchyroll drożeje – nowy cennik od 2026 roku

Jeżeli nazwa z nagłówka jest Wam obca, to już spieszę z wyjaśnieniem – Crunchyroll to jedna z największych platform VOD, skupiająca się na treściach z rynku azjatyckiego – głównie anime, choć w ofercie znajdziecie dostęp do gier mobilnych, teledysków czy seriali aktorskich. Platforma rozwija również własny sklep z gadżetami.

Usługa jest dostępna także w Polsce i powoli próbuje zaznaczać swoją obecność. Jako część Sony, a konkretnie Sony Pictures Releasing, serwis odpowiadał m.in. za dystrybucję Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle w polskich kinach. Niestety, w ofercie trudno znaleźć serial z polskimi napisami – do wyjątków należy np. Dragon Ball Daima.

„Frieren: U kresu drogi” – drugi sezon serialu obejrzycie wyłącznie na Crunchyroll (Źródło: Crunchyroll)

Pod koniec 2025 roku Crunchyroll usunął możliwość oglądania treści za darmo, ale z blokami reklamowymi w trakcie seansów. Teraz platforma zdecydowała się również podnieść ceny subskrypcji – póki co wyłącznie dla rynku amerykańskiego, ale jest bardzo duża szansa, że w przyszłości dotknie to też użytkowników w innych krajach.

Nowy cennik Crunchyroll prezentuje się następująco:

Fan Tier – 9,99 dolarów (~35 złotych) – wcześniej 7,99 dolarów,

Mega Fan Tier – 13,99 dolarów (~50 złotych) – wcześniej 11,99 dolarów,

Ultimate Fan Tier – 17,99 dolarów (~65 złotych) – wcześniej 15,99 dolarów.

Aby nieco złagodzić ból u opłacających najtańszy abonament Fan Tier, Crunchyroll zdecydował się na wprowadzenie możliwości pobierania zawartości z możliwością odtworzenia jej offline – niestety, wyłącznie dla jednego urządzenia. Warunki pozostałych planów pozostają bez zmian.

W przypadku polskiego użytkownika można opłacać tylko dwa podstawowe plany. Fan Tier kosztuje 20 złotych miesięcznie, natomiast Mega Fan Tier – 25 złotych za miesiąc. W przypadku wykupienia abonamentu na cały rok koszt ostatniego z wariantów wyniesie 250 złotych.

A jeżeli interesuje Was, jak wygląda cennik i oferta platform VOD w 2026 rok w Polsce, polecam Wam zajrzeć do poradnika przygotowanego przez Natalię.