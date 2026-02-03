Nowe smartfony Huawei w Polsce. Duży rabat na premierę

Do sprzedaży w Polsce trafił dziś smartfon Huawei Nova 14 Pro oraz Huawei Mate X7. W ramach promocji premierowej pierwszy model można kupić z dużym rabatem, a do drugiego dorzucany jest przydatny prezent.

Polska cena Huawei Nova 14 Pro i Huawei Mate X7

Smartfon Huawei Nova 14 Pro, który miał oficjalną premierę w Chinach w maju 2025 roku, trafia do sprzedaży w Polsce w dwóch kolorach – czarnym i niebieskim – oraz wyłącznie jednej konfiguracji: z 12 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Jego regularną cenę ustalono na 2999 złotych, ale do 8 marca 2026 roku kupicie go za 2499 złotych, a zatem o 500 złotych taniej.

Osoby, które kupią smartfon Huawei Nova 14 Pro w sklepie internetowym huawei.pl, otrzymają w prezencie dodatkowe etui.

Z kolei smartfon Huawei Mate X7, który miał premierę w Chinach w listopadzie 2025 roku, kosztuje w Polsce 8999 złotych. Dla przypomnienia, za Huawei Mate X6 trzeba było zapłacić w momencie premiery w Polsce 7999 złotych. Nowszy model jest zatem aż o 1000 złotych droższy.

Smartfon Huawei Mate X7 jest dostępny w dwóch kolorach: czarnym i czerwonym oraz tylko jednej konfiguracji pamięciowej – 16/512 GB. Do 8 marca 2026 roku dorzucany jest do niego smartwatch Huawei Watch Fit 4 Pro, który w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztuje od 699 złotych.

Osoby, które zapisały się przed premierą na newsletter, mogą kupić smartfon Huawei Nova 14 Pro o dodatkowe 300 złotych taniej, a smartfon Huawei Mate X7 o 1000 złotych taniej. Ci, którzy tego nie zrobili, mogą natomiast zyskać 50 złotych rabatu za zapisanie się do newslettera na huawei.pl.

Co oferuje smartfon Huawei Nova 14 Pro i Huawei Mate X7?

Oba modele są kierowane do zupełnie innych grup klientów. Smartfon Huawei Nova 14 Pro jest przeznaczony dla osób, dla których najważniejsze są zdjęcia, ponieważ oferuje bogate zaplecze fotograficzne. Na jego tyle znajdują się:

50 Mpix aparat główny z sensorem RYYB i zmienną przysłoną od f/1.4 do f/4.0,

8 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym z f/2.2,

12 Mpix teleobiektyw z matrycą RYYB, przysłoną f/2.4, optyczną stabilizacją obrazu i 3x zoomem optycznym,

aparat Ultra Chroma z 1500000 kanałów spektralnych.

Na przodzie natomiast smartfon Huawei Nova 14 Pro ma 50 Mpix aparat główny z f/2.0 oraz 8 Mpix aparat portretowy z f/2.2 i 2x zoomem optycznym. Ponadto model ten oferuje 6,78-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2776×1224 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz i akumulator o pojemności 5100 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 100 W.

Huawei Nova 14 Pro (źródło: Huawei)

Huawei Mate X7 to natomiast smartfon składany jak książka z dwoma wyświetlaczami OLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz i ściemnianiem PWM 1440 Hz – wewnętrzny ma przekątną 8 cali i rozdzielczość 2416×2210 pikseli, natomiast zewnętrzny 6,49 cala i 2444×1080 pikseli.

Ponadto smartfon Huawei Mate X7 oferuje pięć aparatów:

8 Mpix z f/2.4 w otworze w zewnętrznym ekranie,

8 Mpix z f/2.2 w otworze w wewnętrznym wyświetlaczu,

zestaw 50 Mpix (f/1.49-f/4.0) z sensorem RYYB i OIS + 40 Mpix z matrycą RYYB, f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym + 50 Mpix teleobiektyw z sensorem RYYB, f/2.2 i OIS na tyle.

Huawei Mate X7 (źródło: Huawei)

Całość pracuje pod kontrolą EMUI 15 i jest zasilana przez akumulator o pojemności 5300 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 66 W i indukcyjnego o mocy 50 W. Do tego jest wsparcie dla zwrotnego ładowania indukcyjnego o mocy 7,5 W. Ponadto smartfon Huawei Mate X7 może pochwalić się odpornością klasy IP58 i IP59.