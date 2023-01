Plus odkupi Twojego starego iPhone’a, żebyś mógł kupić nowego

Plus przez długi czas nie sprzedawał iPhone’ów, ale kiedy w końcu zaczął to robić, to naprawdę na całego. Operator ogłosił start nowego programu, dzięki któremu jego klienci będą mogli kupić nowszy smartfon Apple w niższej cenie, jeśli zdecydują się odsprzedać obecnie używany.

Nowy program – Plus odkup

W Stanach Zjednoczonych odkupowanie smartfonów od klientów jest bardzo popularną praktyką. W Polsce też można się z tym spotkać (robi to m.in. Samsung), lecz mimo wszystko nie można powiedzieć, aby cieszyło się to dużym zainteresowaniem. Plus może to zmienić, ponieważ ogłosił, że będzie odkupywał iPhone’y od swoich klientów, żeby mogli kupić nowsze modele w niższej cenie i na dodatek jeszcze z rabatem. Jak to ma działać w praktyce?

Przede wszystkim zacznijmy od tego, że Plus odkupi iPhone’a 7 i 7 Plus lub nowszy model. Aby go odsprzedać, należy udać się do salonu operatora, gdzie jego pracownik wizualnie oceni stan ekranu i obudowy, a także – już za pomocą dedykowanej aplikacji – zdiagnozuje stan techniczny smartfona. Na podstawie zgromadzonych danych następnie przygotuje proponowaną wycenę.

Zaproponowana przez operatora kwota odkupu zostanie odliczona od ceny nowego iPhone’a – można ją przeznaczyć na pokrycie rat za urządzenie, bowiem w przypadku skorzystania z tej oferty płatność za smartfon będzie podzielona na raty (36 rat płatnych co miesiąc + opłata początkowa). Dodatkową zachętą do skorzystania z tej oferty jest rabat – 750 złotych na iPhone 14 128 GB, iPhone 14 256 GB, iPhone 14 Plus 128 GB i iPhone 14 Plus 256 GB oraz 450 złotych na iPhone 13 mini 128 GB, iPhone 13 128 GB, iPhone 13 256 GB i iPhone 13 512 GB.

Rabat de facto jednak „urealnia” ceny iPhone’ów, tj. przybliża je do poziomu ofert sklepów z elektroniką, bo cennikowe są (sztucznie?) mocno zawyżone. Na przykład iPhone 14 128 GB kosztuje w Plusie standardowo 5749 złotych, po rabacie 4999 złotych, a w sklepach – od ~4900 złotych. Tak samo iPhone 13 128 GB – w Plusie standardowo 4949 złotych, po rabacie 4499 złotych, a w sklepach od ~4300 złotych.

Ile można zaoszczędzić?

Plus podaje, że na przykład za iPhone’a 12 256 GB w dobrym stanie można otrzymać nawet 1900 złotych. Jeśli jego posiadacz zdecydowałby się go odsprzedać operatorowi i wybrać iPhone’a 14 128 GB, to finalnie musiałby zapłacić za niego 3099 złotych – kwota ta uwzględnia rabat w wysokości 750 złotych za skorzystanie z programu odkupu.

źródło: Polkomtel

Jak zostało wspomniane, to już druga, dedykowana iPhone’om oferta u tego operatora. Wcześniej zdecydował się on uruchomić program wymiany iPhone’a – klient po dwóch latach może zdecydować, czy chce wymienić smartfon na nowy model, czy używać go dalej przez następnych 12 miesięcy. W pierwszym przypadku musi zwrócić urządzenie – wtedy Plus anuluje pozostałych 12 rat. W drugim natomiast trzeba opłacić pozostałe raty, po czym iPhone przechodzi na własność klienta.

Czy to się opłaca?

Sprawdziłem i w popularnym serwisie z ogłoszeniami iPhone’a 12 256 GB w dobrym stanie można kupić od ~2000 złotych, co pokrywa się z wyceną Plusa, aczkolwiek trzeba zauważyć, że to pojedyncze sztuki – częściej ludzie sprzedają ten smartfon kilkaset złotych drożej (od ~2500-2600 złotych). Kilkaset złotych nie jest małą różnicą, ale jednocześnie dla wielu osób może być – nazwijmy to – akceptowalną na tyle, aby zrezygnować z niej po prostu dla świętego spokoju.

Kto sprzedawał cokolwiek na popularnych platformach, doskonale wie, jak denerwujące czasami/często to bywa. Zaletą oferty Plusa jest to, że można z niej skorzystać lub nie – to do klientów należy ostateczna decyzja, ale nie mam wątpliwości, że może się ona cieszyć zainteresowaniem.