Marzą Ci się gadżety InPost? Teraz możesz je kupić w nowym sklepie internetowym firmy

InPost, jedna z największych firm kurierskich w Polsce, kojarzona przede wszystkim z Paczkomatami, otworzyła właśnie swój sklep internetowy. Teraz każdy fan marki będzie miał okazję zakupić gadżety, a nawet ubrania InPost. Co jeszcze można znaleźć w sklepie?

Gratka dla prawdziwych fanów InPost

Świeżo otwarty sklep internetowy można znaleźć pod adresem outofthebox.pl. Tuż po wczytaniu się strony głównej nie ma żadnych wątpliwości, że trafiliśmy do sklepu InPost, ponieważ strona startowa serwisu zainspirowana jest wyglądem popularnych Paczkomatów i stworzona z kafelków przypominających skrytki, z których zazwyczaj odbieramy przesyłki.

Sklep jest obecnie podzielony na sześć kategorii: Dom i ogród, Dla dzieci, Klocki, Materiały do pakowania, Ubrania czy Outdoor i Sport. Oferta nie jest jeszcze zbyt duża, ponieważ w sumie w sklepie klienci mogą wybierać sposób 48 dostępnych produktów.

strona główna serwisu (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Co ciekawego można znaleźć w ofercie? Jeśli ktoś z Was marzył o własnym, miniaturowym Paczkomacie, to teraz może go kupić. W kategorii Klocki dostępny jest zestaw Paczkomat InPost z samochodem eko. W ofercie znajdziemy również ubrania, takie jak Paczkobluza czy Paczkokurtka.

Najdroższa w sklepie jest Kurtka dziecięca Miapka, która kosztuje 320 złotych, a najtańszy produkt to Zestaw foliopaków małych, za który trzeba zapłacić 3,60 złotych. Zamówione przez klientów produkty zostaną oczywiście dostarczone przez firmę InPost.

Zestaw klocków z miniaturowym Paczkomatem (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Darmowa wysyłka dostępna jest dla zamówień powyżej 40 złotych. Jeśli użytkownik zamówi coś za niższą kwotę, wówczas koszt dostawy do paczkomatu to 5 złotych, a dostawy przez kuriera InPost to 10 złotych. Trzeba przyznać, że to wyjątkowo korzystne ceny za doręczenie przesyłki, ponieważ już niedługo InPost podnosi cennik swoich usług.

Od marca będzie drożej

Od 1 marca 2023 roku w życie wejdzie nowy cennik usług InPost. Podrożeje między innymi nadanie w Paczkomatach. Cena za wysyłkę Gabarytu A wzrośnie o ponad 2 złote – do 16,99 złotych. Z kolei nadanie większych paczek w Gabarycie B oraz C zdrożeje o ponad 3 złote, odpowiednio, do 18,99 złotych oraz 20,99 złotych.

Podwyżka obejmie nie tylko klientów indywidualnych – o podobny poziom podrożały usługi dostępne dla klientów biznesowych. W górę idą także ceny usług kurierskich. W tym przypadku za zdecydowaną większość usług trzeba będzie zapłacić dodatkowe 4 złote lub więcej. Największy gabaryt nadawany przez Menager Paczek kosztować niemal 7 złotych więcej.