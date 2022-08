Xiaomi 12T zdradza swoją specyfikację. Jest na co czekać

Najnowsze smartfony Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition i Xiaomi 12S Ultra nie trafią nigdy oficjalnie do Polski – potwierdził to sam producent. Spodziewamy się natomiast, że (m.in.) w Polsce dostępne będą nowe Xiaomi 12T i 12T Pro, które mają przed nami coraz mniej tajemnic, mimo że nie zadebiutowały jeszcze oficjalnie na rynku.

Specyfikacja Xiaomi 12T ujawniona przed premierą

Według informacji, podawanych przez serwis xiaomiui, model ten ma oznaczenie kodowe Plato i zostanie wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 8100 Ultra (5 nm). Dla przypomnienia, Xiaomi Mi 11T miał na pokładzie układ MediaTek Dimensity 1200-Ultra 3,0 GHz.

Xiaomi 12 i 12 Pro (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Jeszcze przed oficjalną premierą dowiedzieliśmy się również, że nadchodząca nowość otrzyma wyświetlacz o (dość nietypowej) rozdzielczości 2712×1220 pikseli wraz z ekranowym czytnikiem linii papilarnych, co implikuje, że Xiaomi zastosuje w tym modelu ekran (AM)OLED.

Ponadto urządzenie zostanie wyposażone w aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix z sensorem Samsung ISOCELL HM6, który możemy już spotkać w realme 9. Matryca cechuje się rozmiarem 1/1,67 cala i pikselami wielkości 0,64 µ. Obok niego znajdzie się 8 Mpix aparat (Samsung S5K4H7) z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix do zdjęć makro. Na przodzie natomiast mamy się spodziewać 20 Mpix (Sony IM596) aparatu do selfie i rozmów wideo.

Wiemy już również, że model ten będzie dostępny w wersjach z 8 GB RAM LPDDR5 oraz 128 GB i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. Nie wiadomo natomiast, czy urządzenie zaoferuje miejsce na kartę microSD.

Specyfikacja Xiaomi 12T Pro też jest już znana

Wraz z Xiaomi 12T zadebiutuje Xiaomi 12T Pro, którego specyfikacja została ujawniona już wcześniej. Według przedpremierowych doniesień, model z dopiskiem „Pro” zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 120 W.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Model ten (który nosi oznaczenie kodowe Diting) również będzie dostępny w wersjach z 8 GB RAM i 128/256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Według serwisu xiaomiui, premiery obu urządzeń powinniśmy spodziewać się już we wrześniu 2022 roku. Jak zostało wspomniane, można oczekiwać, że będą one dostępne na całym świecie, w tym również w Polsce (skoro Xiaomi ograniczyło dostępność serii Xiaomi 12S do Chin).