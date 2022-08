Ależ oferta! Lepszych słuchawek TWS w tej cenie nie znajdziesz

Już za kilka dni, bo 10 sierpnia, będzie miała miejsce premiera najnowszej generacji składaków Samsunga – Galaxy Fold 4 i Galaxy Z Flip 4. Wraz z nimi zadebiutuje następca moich ulubionych TWS-ów tego producenta, czyli Galaxy Buds Pro. Jeśli czekaliście na przecenę tego modelu, mam świetne wieści – aktualnie można go wyrwać w naprawdę fenomenalnej cenie!

Galaxy Buds Pro to doskonałe słuchawki

Ze słuchawek Samsung Galaxy Buds Pro korzystam właściwie od dnia ich polskiej premiery i jestem z nich bardzo zadowolona (choć ostatnio coraz bardziej moje serce bije w kierunku Huawei Freebuds Pro 2…). Oferują bardzo dobrą jakość dźwięku, fajne ANC i możliwość sterowania gestami. A do tego wszystkiego ciekawie się prezentują i, co ważniejsze, dobrze trzymają w uchu. Zresztą, osoby, które chcą poznać moją pełną opinię na temat słuchawek koreańskiego koncernu, odsyłam do obszernej recenzji, którą popełniłam w zeszłym roku.

Debiutancka cena Galaxy Buds Pro była strasznie wysoka i wynosiła 999 złotych. Teraz natomiast trafia się okazja, by dorwać je w cenie będącej… 1/3 tej wartości. Zacnie! Gdybym ich nie miała, to z całą pewnością rozważyłabym skorzystanie z tej promocji – to jedne z lepszych TWS-ów, jakie miałam w uszach.

Promocja, obok której trudno przejść obojętnie

Aktualnie najniższa cena, jaką przyjdzie nam zapłacić za słuchawki Samsung Galaxy Buds Pro, to – też w promocji – 499 złotych w Vobis. W pozostałych sklepach ich cena wciąż jest sporo wyższa i wynosi ok. 649 złotych. Sklep RTV Euro AGD (oraz należące do niego OleOle!) poszedł jednak o krok dalej – oferuje te doskonałe TWS-y za jedyne 379 złotych! Taniej nie było i raczej szybko się to nie zmieni.

W promocyjnej cenie dostępne są wyłącznie słuchawki w jednej wersji kolorystycznej – srebrnej, natomiast przypomnę, że w sprzedaży są też inne edycje: biała, czarna i fioletowa (osobiście jestem w posiadaniu tej ostatniej, moim zdaniem – najbardziej oryginalnej).

Oferta obowiązuje od dziś, tj. 1 sierpnia, przez kilka dni – do 8 sierpnia. To co, kto się pisze?

