To jest dobry moment na zakup tabletu. Huawei dorzuca do swoich modeli mnóstwo gadżetów

Bywa, że zakup dobrej jakości tabletu okazuje się wręcz konieczny. Szczęśliwie, Huawei prowadzi teraz ograniczoną czasowo promocję, w której dostaniemy mnóstwo dodatków do zakupionych urządzeń.

Tablety Huawei w znakomitej promocji

Po co siedzieć przy biurku, skoro najlepsze pomysły przychodzą do głowy na kanapie? Przecież wszystko, co najważniejsze możemy zapisać na dotykowym ekranie w najbardziej domyślny sposób – za pomocą rysika, trzymając tablet w dłoni. Nie mówiąc już o tym, że nie ma nic lepszego jak zabrać ze sobą przenośny ekran do łóżka i nadrabiać seriale półleżąc sobie w wygodnej pozycji pod kocykiem. Huawei ma coś idealnego dla fanów mobilnej rozrywki i podręcznej kreatywności – specjalne oferty na tablety w swoim sklepie.

Sierpniowa promocja nie oferuje może obniżek cen, ale większość tabletów Huawei dostępna jest w znakomitych zestawach, w których płacimy tylko za tablet, ale za dodatkowe akcesoria już nie.

Na przykład, przy zakupie modelu Huawei MatePad 11 za 1799 złotych, otrzymujemy oprócz niego:

klawiaturę Huawei Smart Magnetic Keyboard o wartości 499 złotych,

mysz bezprzewodową Huawei CD23 o wartości 179 złotych,

rysik Huawei M-Pencil (2. generacji) o wartości 399 złotych,

słuchawki Huawei FreeBuds 4i o wartości 299 złotych.

Prawdą jest, że gdzieniegdzie w sklepach można znaleźć w tej cenie zestawy z dołączanym etui, ale na pewno nie dostaniemy do tego takiego bogactwa gratisów.

Podobnie jest w wypadku modelu Huawei MatePad 10, który dostępny jest w cenie 1179 złotych, a w prezencie dostajemy do niego:

mysz bezprzewodową Huawei CD23 o wartości 179 złotych,

słuchawki Huawei FreeBuds 4i o wartości 299 złotych.

Ponadto, w ramach obecnej promocji kupujący mogą skorzystać z opcji „zrób to sam” i dokupić dodatkowe akcesoria, takie jak Huawei M-Pencil (2. generacji), czy słuchawki Huawei FreeBuds SE, Huawei FreeBuds 4i lub Huawei FreeBuds 4 w obniżonych cenach.

Tydzień tabletów trwa od 1 do 8 sierpnia 2022 roku lub do wyczerpania przeznaczonych na promocję produktów.

To nie koniec rabatów

Jeśli zdecydujemy się na zakup urządzenia na stronie Huawei.pl, to nie tylko dostaniemy dodatkowe gratisy w postaci akcesoriów, ale także otrzymamy kupon o wartości 50 złotych. Warunkiem jest tylko zgoda na otrzymywanie newslettera z aktualnymi promocjami (do zrealizowania przy zakupach o wartości minimum 299 złotych).

Huawei MatePad 11 (fot. Tabletowo)

Zarejestrowani użytkownicy za zakup otrzymają również Punkty Huawei, które można wymienić na rabaty przy następnych zakupach. W Huawei.pl obowiązuje darmowa dostawa i zwrot, a dla wybranych produktów również raty RRSO 0%.

Warto jednak pamiętać, że sprzęty Huawei działają na systemie HarmonyOS, zatem jeśli nie możemy żyć bez usług Google, lub aplikacji które nie działają na Huawei Mobile Services, lepiej rozejrzeć się za inną promocją.