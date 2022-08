Kup nowego flagowca Samsunga i odzyskaj do 800 złotych!

Samsung w pierwszej połowie sierpnia oferuje spore zniżki w formie zwrotu na swoje flagowce z serii Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra. Kto by z tego nie skorzystał?

Sierpniowa promocja Samsung

Od 1-go do 14-go sierpnia trwa promocja, dzięki której zakupić można flagowe smartfony Samsunga z rodziny Galaxy S22 w atrakcyjnych cenach za sprawą zwrotu części ceny za zakupiony produkt.

Jakie są warunki akcji? Wystarczy, że zakupimy w wybranych punktach handlowych nowego Samsunga Galaxy S22, S22+ lub S22 Ultra i aktywujemy go do 21-go sierpnia. To jeszcze nie wszystko. Następnie do 28-go dnia tego miesiąca musimy zalogować się w aplikacji Samsung Members na zakupionym urządzeniu i wypełnić formularz uczestnictwa w promocji. Konieczne będzie też dołączenie do niego uzyskanego dowodu zakupu.

Rodzina smartfonów Samsung Galaxy S22 (fot. Tabletowo)

Ile można odzyskać?

Kwota zwrotu zależna jest od wybranego przez nas modelu telefonu i osiągnąć może nawet osiemset złotych. W promocji udział bierze cała rodzina smartfonów Samsung Galaxy S22, a zwroty za poszczególne warianty prezentują się następująco:

Po wzięciu pod uwagę wspomnianych zwrotów, za nowego Galaxy S22 zapłacimy (po odliczeniu zwrotu z oficjalnej ceny w sklepie Samsunga) 3399 złotych, w przypadku Galaxy S22+ 4299 złotych, a przy zakupie Galaxy S22 Ultra – 5099 złotych.

Z promocji skorzystać możemy zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych. Listę biorących udział partnerów handlowych znajdziecie poniżej:

RTV EURO AGD;

oleole.pl;

Media Expert;

electro.pl;

avans.pl;

Media Markt;

NEONET S.A;

NEO24.PL S.A;

Komputronik;

Vobis;

Samsung Brandstores;

matrixmedia.pl;

Tele Magic Sp. z o.o.;

4CV Mobile Sp. z o.o. SP. K;

Maxelektro.pl;

x-kom sp. z o.o.;

Sklep internetowy www.vitay.pl prowadzony przez Polski Koncern Naftowy ORLEN SA;

al.to sp. z o.o.;

cAB Foto sp. z o.o.;

Empik S.A.

9.5 Ocena 9 Ocena

Seria Samsung Galaxy S22 to zdecydowanie czołowe modele na obecnym rynku smartfonów. Dwa z nich (S22+ i S22 Ultra) były już przez nas testowane i ich recenzje znajdziecie na naszym portalu. Taka zniżka od Samsunga jest świetnym powodem by zmienić swój dotychczasowy smartfon na czołowy model od renomowanego producenta w atrakcyjnej cenie.