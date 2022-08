Polak zbudował Warszawę w GTA IV – jak zainstalować tego moda?

Zawsze marzyłem o tym, by jedna z odsłon GTA rozgrywała się w Warszawie początku lat 90. Młodzi w dyskotekach, bazar na Stadionie Dziesięciolecia, bogaci banksterzy oraz ich powiązania z rosyjską mafią, dawni agenci UB rozliczający się z własną przeszłością, a wszystko to okraszone hitami zespołów Myslovitz i Varius Manx. Piękna wizja, nieprawdaż?

GTA w Warszawie

Przynajmniej część z tej wizji została już zrealizowana, ponieważ do GTA IV trafiła pełna makieta Warszawy. Słowem klucz jest makieta, bo choć po mieście jak najbardziej da się poruszać, trudno nazwać je interaktywnym w jakikolwiek sposób. Łatwo jednak poznać najbardziej rozpoznawalne obiekty, takie jak Pałac Kultury i Nauki, Stadion Narodowy, Plac Zamkowy czy też budynek Sejmu RP, w przypadku którego gracze mogą nawet zajrzeć do sali posiedzeń.

Autorem modyfikacji jest Bartosz Fabiszak, a link do pobrania GTA IV Poland: Warsaw znajdziecie na jego prywatnej stronie internetowej. Instalacja jest wybitnie prosta – ściągniętą paczkę rozpakowujemy dowolnym programem obsługującym pliki o rozszerzeniu .7z, by potem zawartość folderu Copy to game directory! – jak nazwa wskazuje – skopiować do głównego katalogu z GTA IV.

Gdy tylko uruchomimy tryb nowej gry, ta przerzuci nas prosto pod Pałac Kultury i Nauki. Jak łatwo się domyśleć, nie rozegramy pełnej linii fabularnej GTA IV w Warszawie. A szkoda – chętnie zobaczyłbym koncept będący połączeniem Psów Pasikowskiego i telewizyjnej Ekstradycji. Pozwiedzać jednak jest przyjemnie, zwłaszcza iż autor zadbał o implementację odpowiednich grafik oraz billboardów, przypominających o ważnych polskich markach i przedsiębiorstwach.

Choć makieta jest dość niskiej jakości, Warszawa w GTA IV robi dobre wrażenie

Projekt bez planów

Jak wspomina sam autor w dokumencie dołączonym do plików, prace nad modyfikacją nie będą już raczej kontynuowane. Gdyby miało tak się stać, twórca zmodyfikowałby tekstury oraz podbił ich jakość do wyższej rozdzielczości.

Rozsądniejszym rozwiązaniem byłoby jednak przeniesienie projektu do silnika GTA V, znacznie bardziej przyjaznego dla modyfikacji tego typu. Oferuje on system wygładzania krawędzi, bogatszą roślinność oraz poprawioną optymalizację. Autor jednak nie chce robić graczom nadziei, twierdząc iż jakość musi w jego projektach zastąpić ilość. To jest następny krok w jego karierze tego moddera.

Pozostaje więc pogratulować efektu prac oraz zachęcić Was do sprawdzenia modyfikacji GTA IV Poland: Warsaw. Z instalacją poradziłem sobie bez problemu, stawiając mod na świeżej instalacji gry z platformy Steam, więc i Wy nie powinniście napotkać większych trudności.