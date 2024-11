Lista gier na premierę PlayStation 5 Pro jest długa i…

Już nie możecie się doczekać kuriera pod drzwiami z Waszym PlayStation 5 Pro lub powrotu ze sklepu z własnym egzemplarzem konsoli? Wiem jak się czujecie i mam dla Was coś, co powinno być interesujące – listę gier, które na start pokażą, co potrafi ulepszone PS5.

PlayStation 5 Pro w pigułce

O tym, że jeszcze w tym roku będziemy mogli zakupić mocniejszy model PlayStation 5, dowiedzieliśmy się na początku września. W tym przypadku Sony postanowiło pobudzić naszą wyobraźnię procentami – PS5 Pro ma bowiem oferować 67% więcej jednostek obliczeniowych i szybsze o 45% renderowanie rozgrywki. Konsola wprowadzi także jeszcze lepszy ray tracing, odpowiednik DLSS i FSR w postaci PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution).

Oprócz tego każde PS5 Pro jest wyposażone w dysk o pojemności 2 TB, który powinien odroczyć zakup dodatkowego SSD o dobrych kilka lub nawet kilkanaście miesięcy. Niestety, sprzęt dołącza do martwiącego mnie trendu odchodzenia od kopii fizycznych gier i w pudełku sprzedażowym nie znajdziemy akcesoryjnego napędu – trzeba zakupić go osobno.

W co zagrać na PS5 Pro?

Na początku Sony wspominało, że aż 8500 gier otrzyma „PS5 Pro Game Boost” – pod tym hasłem kryje się dostarczenie lepszej grafiki w grach na odświeżonej konsoli. Można się było spodziewać, że nie jest to liczba, która będzie się wiązać z premierą sprzętu i na start lista będzie nieco skromniejsza.

Sony podało na oficjalnej stronie, które gry na start PlayStation 5 Pro otrzymają zaawansowany ray tracing, PSSR i płynne odświeżanie 60 lub 120 Hz (zależne od modelu telewizora). Lista składa się z ponad 50 tytułów i wychodzi na to, że każdy znajdzie na niej coś dla siebie.

Lista gier na premierę PlayStation 5 Pro jest bardzo zróżnicowana

Klasyki obecnej generacji PlayStation, multiplatformowe hity, gry wyścigowe, horrory, sportówki, management simy, sieciowe FPS-y, soulslike’i, a nawet jeden tytuł na PlayStation VR 2 – widać, że Sony przyłożyło się do zebrania na start na tyle zróżnicowanej listy, żeby przekonać niemal każdego gracza do PS5 Pro.

Wkrótce przekonamy się, czy gracze polubią odświeżoną konsolę 9. generacji, czy jednak to, co obecnie oferuje Sony, to za mało, aby pobić rekordy sprzedaży. Czas pokaże.