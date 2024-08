Adapter PC do PlayStation VR2 już dostępny. Sprawdź, gdzie go kupić

Rynek gogli do wirtualnej rzeczywistości jest pełny ciekawych urządzeń. Niestety – nie zawsze jest szansa na multiplatformowość. Przykładowo – PlayStation VR2 nie współpracują z komputerami. Sony postanowiło jakiś czas temu udobruchać właścicieli „blaszaków” i zapowiedziało adapter, który połączy świat konsolowego VR z PC. Akcesorium jest już dostępne w Polsce.

Co oferuje PlayStation VR2?

Jeżeli macie PlayStation 5 oraz PC, ale dotychczas nie interesowało Was PlayStation VR2, mam dla Was krótką ściągawkę. Bazą dla urządzenia są dwa ekrany OLED o rozdzielczości 2000×2040 pikseli. W połączeniu z mocami przerobowymi konsoli daje to możliwość generowania grafiki 4K HDR w 120 klatkach na sekundę z polem widzenia 110∘.

Nad immersją czuwa zestaw czterech kamer wbudowanych w gogle oraz głośniki oferujące w wybranych tytułach dźwięk 3D. Nie zabrakło również adaptacyjnych triggerów wewnątrz kontrolerów czy wykrywania ułożenia palców nawet w momencie, kiedy te znajdują się z dala od przycisku.

Co się tyczy kwestii podłączenia PlayStation VR2 za pomocą adaptera do komputera, całość wiąże się z kilkoma bolączkami. Po pierwsze, całość wymaga dokupienia kabla zgodnego ze standardem DisplayPort 1.4 – kwestia kilku dyszek. Część osób ciężej może jednak przełknąć fakt, że nie wszystkie funkcje zostały przeszczepione na PC.

Gracze chętni na podpięcie PS VR2 do komputerów zyskają dostęp do rozdzielczości 4K, szerokiego pola widzenia, śledzenia dotyku palca, prostych wibracji i przełączanie podglądu na świat rzeczywisty. Zabraknie zatem HDR, śledzenia gałek ocznych, adaptacyjnych triggerów czy zaawansowanej haptyki.

Adapter PlayStation VR 2 do PC (Źródło: Sony)

Gdzie i za ile kupić adapter PC do PS VR2?

Przechodząc już do konkretów. Cena adaptera miała oscylować w okolicach 260 złotych – ostatecznie akcesorium wyceniono na około 270 złotych. Kostkę znajdziecie m.in. w x-kom czy RTV Euro AGD. W pierwszym sklepie możecie kupić zestaw z PlayStation VR2 w cenie 3119 złotych, natomiast w ofercie drugiego znajdziecie gogle z grą Horizon: Call of the Mountain za 3099 złotych – wtedy kostkę dokupujecie osobno. Ewentualny kabel DisplayPort 1.4 również znajdziecie w ofercie sklepów – dostępne długości zaczynają się od 1 metra do nawet 30 metrów, choć trudno mi wyobrazić sobie scenariusz, w którym ktoś musiałby zastosować tak dług przewód.

Warto też zapoznać się z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi gogli:

System operacyjny Windows 10 64-bitowy lub Windows 11 64-bitowy CPU Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100 RAM 8 GB GPU Nvidia GeForce GTX 1650, RTX lub nowsze / AMD Radeon RX 5500 XT i nowsze, RX 6500 XT lub nosze DisplayPort DP 1.4 USB Tylko bezpośrednie połączenie Bluetooth Bluetooth 4.0

Ciekawe, czy znajdą się chętni na taki VR-owy miszmasz, czy jednak adapter gogli PlayStation na PC okaże się łabędzim śpiewem Sony w kwestiach wirtualnej rzeczywistości. O tym przekonany się dopiera za kilka, jeśli nie kilkanaście miesięcy.

