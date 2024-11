Czekaliście z zakupem rowerów elektrycznych na dopłaty? To sobie jeszcze poczekacie…

Miały być dopłaty do rowerów elektrycznych. Jeśli to właśnie w oczekiwaniu na nie wstrzymywaliście się z zakupem takich pojazdów, to nie mam dobrych wieści. Zgody na finansowanie programu nie ma, więc – przynajmniej na razie – nie będzie też dopłat.

Rządowe dopłaty do zakupu rowerów elektrycznych zostały wstrzymane

Magazyny i sklepy pełne są rowerów elektrycznych. Pojazdy zalegają, bo spora część zainteresowanych nimi klientów wstrzymuje się z zakupem. Powodem jest oczekiwanie na wprowadzenie programu Mój rower elektryczny, zakładającego możliwość uzyskania dopłaty w wysokości 50% ceny lub maksymalnie 5000 złotych.

Prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) konsultacje w tej sprawie wystartowały w lipcu tego roku i wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze do faktycznego wprowadzenia programu – na wzór dopłat do samochodów elektrycznych. Okazuje się jednak, że finał sprawy wcale nie jest pozytywny.

Zgody nie ma. Ekologia to za mało

Argumentacja NFOŚiGW mająca potwierdzać słuszność wprowadzenia programu, opierała się na promowaniu ekologicznej postawy i zmniejszeniu emisji CO 2, tlenków azotu i pyłów, wynikającego z obniżenia wykorzystania samochodów osobowych.

Dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) taka argumentacja okazała się niewystarczająca. Stąd decyzja o odmowie na dopłaty z Funduszu Modernizacyjnego, o czym poinformowała Rzeczpospolita.

Co dalej? NFOŚiGW ma teraz dwie możliwości. Pierwsza polega na sformułowaniu nowej lub po prostu pełniejszej argumentacji i ponowne zgłoszenie projektu w przyszłym roku. Alternatywą jest zaś rozejrzenie się za innym źródłem finansowania. Tak czy inaczej przyszłość programu Mój rower elektryczny stoi pod znakiem zapytania.

Jeśli nie chcesz czekać na rządową pomoc (która albo nadejdzie, albo nie nadejdzie) i kupić rower szybciej, to niebawem może być ku temu dobra okazja – zbliża się Black Friday, a potem na dobre rozkręci się sezon przedświąteczny. Warto będzie w tym czasie poszukać promocji. Zachęcam też do sprawdzenia naszych ostatnich recenzji takich pojazdów – tego lata Kasia sprawdziła dla Was modele Eleglide M2 oraz Vakole Y20 Pro.